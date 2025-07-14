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    學生參加交流團恐陷統戰 前實踐大學校長：中國滲透無孔不入

    實踐大學前校長陳振貴直指中國對台文攻武嚇，兩岸關係惡化，赴中交流應謹慎並依政府規定辦理。（資料照）

    實踐大學前校長陳振貴直指中國對台文攻武嚇，兩岸關係惡化，赴中交流應謹慎並依政府規定辦理。（資料照）

    2025/07/14 21:24

    〔記者楊綿傑／台北報導〕中國藉交流團統戰行之有年，台灣高校傑出青年赴陸參訪團（傑青團）遭爆行程前往國台辦有「染紅」疑慮，教育部也展開調查，稱若有違兩岸人民關係條例最高可開罰50萬元，實踐大學前校長陳振貴直指中國對台文攻武嚇，兩岸關係惡化，赴中交流應謹慎並依政府規定辦理。

    陳振貴指出，中國對台灣青年的統戰與滲透途徑多元化且無孔不入，常見的包括文化交流、獎學金、實習、就業、給予居民待遇等，期使台青進而由心認同中國，達到「促融促統」終極統一的目標。

    至於此次爆出問題的「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團」，陳振貴提到，類似的團不少，行程視日數而定，通常是一次到訪多個代表性城市，如北京、長沙、廣州等組合。中國的主辦單位會給予全程落地接待、包吃包住、甚至團費補助，同時會安排參觀名勝古蹟、拜會國台辦、國家機關領導，藉機宣揚中國的進步與偉大，給予溫暖喊話，安排高校青年陪伴互動交流，整個過程往往夾雜著統戰的話語與場景。

    陳振貴提醒，近年兩岸關係惡化，中國禁止中生、中客來台，對台灣文攻武嚇。在正常情況下的交流本來可以促進溝通與了解，而目前的兩岸關係如此險惡，國人尤其年輕人赴中國交流，更應該依照政府的規定並特別謹慎而行。

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