怒轟國民黨強推普發1萬就是政策買票！陳揮文酸：滿有傅崐萁作風的

陳揮文砲轟國民黨為了挽救大罷免強推普發現金1萬元。（圖翻攝自陳揮文YT）

2025/07/14 22:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委無視立法院無預算權的限制，上週強行通過普發現金1萬元。資深媒體人陳揮文今天（14日）狠酸，國民黨為了挽救被罷免危機政策買票，很符合掀起全國大罷免首惡、藍營立院黨團總召傅崐萁的作風。

藍白挾人數優勢，在上週五（11日）立法院院會三讀通過刪除撥補台電1000億、擅加2350億用於全民普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，還要求普發現金要在今年10月底前執行完畢，引發外界批評，綠營更砲轟此舉是「向子孫借錢」。

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看到國民黨人臉不紅氣不喘地講些冠冕堂皇的理由，宣稱普發現金是「福國利民政策」，陳揮文今天在其YT頻道開直播時怒斥這就是「政策買票」，沒什麼好辯解，「國民黨根本自打嘴巴，他們在更早之前，也就是川普關稅到期（90天暫緩讓各國與美協商，原為7/9到期，川普日前宣布延至8/1）之前，本來國民黨的版本是說，等到川普確定對台灣的關稅之後，再來擬定特別條例。但直到今天，川普都還沒有公布（對台）關稅，為什麼國民黨上個禮拜五要急著通過這個呢，其實說穿了就是為了大罷免！」

陳揮文接著表示，他個人是非常反對普發現金這件事，但他目前看到國民黨這兩天反罷宣講場合，包括黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、戰鬥藍發起人趙少康等，沒有一個大咖反對這件事，親藍媒體和網紅也都覺得此舉好棒棒，「這真的是對的嗎？真的應該發1萬嗎？很多藍營的人拿蔡英文發6千（2023年）的事來說嘴，稱『蔡英文發6千，為什麼賴清德不能發？』，講起來還振振有詞……」

「我們先回來探討蔡英文發6千對不對，請問當時柯文哲講什麼？柯文哲是反對的啊！當年柯文哲是反對沒有排富的發現金，我當年也是反對的，並不是說現在才反對，我2023年就跟你們說普發現金是錯的。包括政大財政系的陳國樑教授，他2023年也是反對啊，難道現在應該發嗎？你不能因為蔡英文錯了，賴清德就跟著錯啊，如果蔡英文錯，賴清德又跟著錯，那蔡英文繼續當總統就好了啊！蔡英文做錯的事情，本來後面的總統就應該把它矯正過來，這一點賴清德做的是對的啊！」

陳揮文忍不住酸：「（國民黨）你們用1萬塊在那邊吆喝，在那邊政策買票，其實是很醜陋的！那用這種方法來政策買票，其實是滿符合傅崐萁的一貫作風，砸錢！就跟他在花蓮買記者一樣，我幾十萬就可以買一個媒體，為什麼不買？反正花的是花蓮縣政府的錢、花蓮縣民的血汗錢啊！」

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