染紅？傑青會合作單位具政治背景 教育部：若查違法最高罰50萬

教育部提醒赴中交流要注意可能風險及人身安全。（資料照）

2025/07/14 20:53

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕中國交流團恐藏統戰陷阱！近日台灣高校傑出青年赴陸參訪團（傑青團）遭爆行程前往國台辦有「染紅」疑慮，理事長陳長風涉嫌性騷女學員，引發討論。教育部指出，正調查傑青會與中方單位之合作，若有違兩岸人民關係條例最高可開罰50萬元，也提醒赴中交流應遵循兩岸條例等法規及政策，並注意人身安全。

該團由傑青會與北京中華中山文化交流協會合辦，招收大學部大三以上及未滿30歲之碩博生30名，有特殊表現者還能優先錄取，行程10天，收取2萬1900元，包含機票、內陸交通費、景點門票、相關保險等，但未見住宿費。行程則包括拜訪國台辦、中國清華及中山大學，也參訪業界公司及長城、張家界等景點。

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教育部表示，北京中華中山文化交流協會是中方中國國民黨革命委員會（民革）中央委員會主辦，民革屬陸委會明文例示之「具政治性之機關（構）、團體」，而該協會為民革實際控制其人事及業務活動之附隨組織，亦應屬「具政治性之機關、團體」。青年署刻正調查傑青會與該協會之合作關係，如查證確有違反兩岸人民關係條例，將處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

至於針對暑假期間大學生赴中交流，教育部指出，陸委會已調升中國及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，教育部也建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，並多次通函加強宣導，以學校名義組團或學生請假參加各類赴中交流活動、協助公告中方活動訊息，均應至平台登錄。

教育部提醒，兩岸學術與教育交流應遵循兩岸條例等法規及政策，並將強化宣導力道，提醒學校加強內部自我檢覈與內控機制，注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容或有損我方尊嚴。赴中交流之師生更要注意可能風險及人身安全。

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