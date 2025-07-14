「傑青團」行程到國台辦遭疑染紅 教育部：如違反兩岸條例可罰50萬

「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團」（傑青團）遭爆行程前往中國國台辦、有「染紅」疑慮，教育部今（14）日表示，如經查有違兩岸條例規定，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。（記者林曉雲攝）

2025/07/14 20:38

〔記者林曉雲／台北報導〕「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團」（傑青團）遭爆行程前往中國國台辦、有「染紅」疑慮，傑青會理事長陳長風受訪澄清只是促進兩岸認識的民間活動。教育部今（14）日回應表示，青年署正調查傑青會與中國單位之合作關係，如經查有違兩岸條例規定，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

青年署公共參與組政策參與科科長許韶芹指出，依兩岸條例規定，台灣人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與中國黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體為任何形式之合作行為，正調查傑青會與中國單位之合作關係；如經查證確有違兩岸條例規定，違反者處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

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許韶芹表示，有關傑青團與中國北京中華中山文化交流協會合辦赴中交流活動一案，經教育部青年署詢問陸委會，該協會係中國之中國國民黨革命委員會（民革）中央委員會主辦，民革屬陸委會明文例示「具政治性之機關（構）、團體」，而該協會為民革實際控制其人事及業務活動之附隨組織，亦應屬「具政治性之機關、團體」。

此外，教育部國際司兩岸事務科科長賴信任說，陸委會去年調升中國及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，教育部配合陸委會發文提醒學校赴陸港澳風險及注意事項。

賴信任表示，教育部於108年建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，多次通函加強宣導，各校以學校名義組團赴中國進行學生教育交流活動，及協助公告中方活動訊息，均應至平台登錄。教育部今年通函各校，學生請假參加校內外機關（構）、單位、社團、系學會、民間基金會（或協會）辦理或教師自行招攬校內外學生赴中交流活動，亦應至平台填報。

教育部強調，兩岸學術與教育交流應遵循兩岸條例等法規及政策，並將強化宣導力道，提醒學校加強內部自我檢覈與內控機制，注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容或有損我方尊嚴。教育部也提醒赴中交流師生注意可能風險及人身安全。

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