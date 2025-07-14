為牛煦庭三度站台 朱立倫批綠反普發1萬3大謊言

國民黨主席朱立倫今日到桃園龜山為立委牛煦庭「戰獨裁」宣講，針對近日吵得沸沸揚揚的普發現金1萬元，朱立倫批民進黨「3大謊言」欺騙百姓，呼籲民眾26日一定要投下不同意罷免。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/14 20:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨主席朱立倫今（14）日3度到桃園為立委牛煦庭「戰獨裁」宣講，針對近日吵得沸沸揚揚的普發現金1萬元，朱立倫批民進黨「3大謊言」欺騙百姓，呼籲民眾26日一定要投下不同意罷免，若是讓民進黨大惡罷得逞，包括5天假、普發現金1萬元、軍人加薪、警察退休金等，恐怕會全數「翻桌」。

朱立倫表示，立院11日通過普發現金1萬元，民進黨卻大表反對，第1個謊言是騙百姓這是「債留子孫」，台灣去年稅收超收5283億元，前年到去年總計超收9100億元，過去4年超收1兆8700多億元，他諷刺「這些都是總統賴清德的錢、民進黨的錢啦！他們不給人民花」，比較有良心的是前總統蔡英文，5年前蘇貞昌擔任行政院發3倍券3000元、4年前5倍券5000元，2年前也普發現金6000元，前年到去年共超收9100億元，去年沒有發、今年民進黨也反對，如今立院通過普發現金1萬元，民進黨卻稱是債留子孫，「喊債留子孫的都不要領，這些錢都是大家繳的稅」。

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朱立倫表示，民進黨的第2個謊言是「43%的人都沒有繳稅，憑什麼可以領1萬元」，其實個人所得稅只佔政府稅收2成左右，在民眾日常生活中，買1罐水、搭個車、加個油、看個電影、住的房子都要繳稅，企業也要繳稅，民進黨的說法是在「騙小孩」、「說謊不打草稿」、「沒有常識」，全台灣人都在繳稅，每1塊錢都是百姓繳的。

朱立倫表示，普發現金並不是台灣發明的，其他各國也在做，新加坡比台灣還早，2個月前就宣布8月6日要普發現金，韓國2週以前宣布，趕在7月21日就開始發放，台灣立院11日通過，要等到10月底前才發；民進黨的第3個謊言，就稱這是「違憲」、「政府要多花錢」，將不編列預算，但立院通過的法律怎麼會是違憲，難道立院每天通過的法律、社會福利都是政府要花錢，依民進黨的說法都是違憲嗎？

朱立倫批，民進黨都在「黑白講」，跟人民站在對立面，只要26日大惡罷過關，民進黨就會縮編、全數「翻桌」，包括5天假、普發現金1萬元、軍人加薪、警察退休金等，呼籲民眾26日一定要站出來，跟賴清德、跟民進黨、跟政府說「我們不同意」，為了所有百姓的權益，一定要站出來，絕對不能讓惡罷得逞。

朱立倫也提到，19年前牛煦庭從他手中領到縣長獎，參選立委時他也幫忙站台，牛煦庭是立院表現最好的立委，支持牛煦庭就一定要出來投不同意罷免，但他最擔心的是電訪時民眾都說不同意罷免，投票當天卻沒有出來投票，呼籲大家一定要站出來投票，讓牛煦庭繼續為桃園打拚。

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