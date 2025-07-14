藍白造謠「罷免過關沒收1萬」中市議員籲投票瓦解政治詐騙集團

藍營狂恐嚇罷免過關普發1萬被沒收，台中市議員江肇國批，立法院無預算權，根本騙選票。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/14 20:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕罷免投票倒數計時，為罷免台中市國民黨立委羅廷瑋，第六選區的民進黨議員持續跑陸戰幫宣傳投同意票，議員江肇國指出，藍白立委無視立法院無預算權的限制，上週強行通過普發1萬元，近日更鋪天蓋地散播「如果投同意罷免，1萬塊就沒了」謠言，斥立法院無預算權提案增加政府支出，該案根本發不了，國民黨操弄騙票策略，籲選民勿上當，要用「同意罷免」票一起把政治詐騙集團罷免瓦解。

江肇國說，藍白立委聯手強行通過普發1萬元，甚至接連散播若罷免過關、就沒有1萬元的謠言，相關影響發酵，已有多場活動聽到「如果投同意罷免，1萬塊就沒了」，他強調，這句話就是國民黨為催出不同意罷免票的最終手段。

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江肇國表示，根據憲法，立法院沒有預算權，不能用決議增加政府支出，過去前總統馬英九跟蔡英文發券或發錢，都是行政院提案由立法院通過，才能合法發放，「發不發1萬跟罷免完全沒關係，重點是必須符合憲法跟法律。」

江肇國指出，面對罷免，國民黨不檢討反省，還用這種騙票政策愚民，籲民眾千萬不要上當，除請大家一定要幫忙澄清外，更要投下「同意罷免」票，一起把這個政治詐騙集團罷免瓦解。

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