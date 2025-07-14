盧秀燕喊綠逾千民代應救災別搞罷免！挨批台中都做不好還說三道四

盧秀燕利用假日狂掃多縣市站台搶救面臨罷免的藍委。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/14 19:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票倒數計時，台中市長盧秀燕全台趕場幫面臨罷免危機的國民黨立委助講反罷，多次提及總統賴清德不致力救災還在搞罷免，更稱民進黨全國有逾千黨公職人員應投入救災，不要再搞罷免。台中市多名民進黨議員痛批，這次風災台中市連台灣大道、文心路等不會淹的道路都積淹水，她自己都沒做好「憑什麼說三道四」，甚至要綠營民代到各地救災，說法毫無邏輯，更消費災民，批她為了選總統、黨主席，只會製造仇恨跟對立，失職又失言。

盧秀燕在罷免倒數兩週利用假日奔波多縣市搶救面臨罷免的藍委，助講時多次藉風災抨擊賴總統救災不力還在「舞罷免」，更稱賴總統還說國軍沒人手幫忙，斥民進黨公職人員從立委到縣市議員、里長，全國至少有1000人，應去救災，不要「舞罷免」。

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台中市議員黃守達指出，國軍第一時間就已投入救災，且各縣市也都有支援救災，盧秀燕應停止造謠，這次風災台中市連台灣大道、文心路等不會淹的道路都積淹水，她自己都沒做好「憑什麼說三道四」，還消費災民的痛做政治操作；且大罷免是公民對藍白立委亂砍預算、通過各種違憲法案跟預算下自發發動罷免行為，並非賴總統一人之力發動，更不可能由賴總統單人作罷，盧秀燕無法說服大眾為何不能罷免台中市區3藍委，竟要總統「作罷」。

市議員江肇國也痛批，盧秀燕批賴總統甚至要民進黨各級民代到各地治水救災，說法毫無邏輯，自己做不好還要民進黨民代到各縣市救災，批她為了選總統、黨主席，只會製造仇恨跟對立，根本失職也失言。

市議員張家銨也批，去年議會就有要求市府進行防汛防淹專案報告，市府報告語焉不詳，這次風災沙鹿多處積淹水，台中風災中亂七八糟，盧秀燕自己又做對什麼，竟企圖轉移焦點到賴總統救災。

議員張芬郁也痛批，風災中第一時間民代都衝現場幫忙連繫救災，哪需要她講，批她身為市長在這3天狂跑「救援行程」，將救災拿來做反罷免政治操作的工具，只在政治舞台噴口水，又有何實際作為。

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