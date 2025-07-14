台灣鷹爸徐柏岳喊話「用行動滅共」 林口街講催罷免同意票

退役飛官徐柏岳（台灣鷹爸）力挺罷團到林口街講。（記者羅國嘉攝）

2025/07/14 19:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波大罷免將於7月26日投票，推動罷免新北市藍委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今（14）日在林口舉辦街講活動，邀請退役飛官徐柏岳（台灣鷹爸）到場助講。罷團表示，鷹爸以「反共護台」立場及罷韓行動經驗，現身聲援並鼓勵民眾踴躍投下「同意罷免票」，強調罷免是公民監督政治的重要行動。

徐柏岳表示，自己效忠的是中華民國，並強調這份忠誠並非死腦筋，而是基於現實與制度的認同，「中華民國已經114歲，若將來體制改變，我也會尊重全民的決定。」針對部分人認同中國為「祖國」，他強烈批評為「假藍軍」，並質疑其立場與價值錯亂。

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徐柏岳說，台灣社會中除了深藍與深綠選民，還有一批「覺醒白」，即曾支持白色力量但對政治失望、願意站出來的選民。他直指民眾黨所用的宣傳話術「與共產黨手法無異」，以描繪現況負面、虛構未來美好為手段。

徐柏岳指出，自己有許多同學目前仍在國軍服役、擔任少將或中將職務，雖不便公開表態，但私下皆表達支持。他曾向同學詢問「你們到底有沒有在認真反共？」同學們則說「我們是用實際行動在滅共，守護台灣。」他強調，國軍透過漢光演習展現軍力，就是最強力的反共宣示，呼籲726與國軍一起「用行動滅共」，也高喊「大罷免必成功，台灣加油！」

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