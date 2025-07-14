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    「雙和罷團」追垃圾車宣傳 積極衝刺陸戰為選情加溫

    志工把握民眾倒完垃圾的空檔，主動遞上文宣品、同時宣傳「726出門投同意」。（記者陳奕劭攝）

    志工把握民眾倒完垃圾的空檔，主動遞上文宣品、同時宣傳「726出門投同意」。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/14 19:39

    〔記者陳奕劭／新北報導〕距離首波藍委大罷免投票日只剩12天，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」一星期前發起追垃圾車行動，向地方居民宣傳7月26日同意罷免，積極衝刺陸戰，為地方選情加溫。

    距離投票日只剩12天，為爭取更多選民支持，雙和罷團發起追垃圾車行動，志工把握民眾倒完垃圾的空檔，主動遞上文宣品、同時宣傳「726出門投同意」，獲得不少居民熱情回應，文宣品很快被索取一空。垃圾車一離開，罷團志工小跑步趕往下一個據點，沿途不忘向路人宣傳「同意罷免」。

    罷團志工Jeremy表示，過去就有不少候選人追垃圾車宣傳，比如曾玟學選議員時，幾乎天天追垃圾車。雖然追垃圾車很累，而且大家對垃圾的態度不算正面，但仍是值得參考的宣傳做法。

    Jeremy指出，他們追垃圾車的大部分時間，大家反應都相當友善，居民可以感受到志工們推動罷免的誠意，即使有人不爽，也不會直接辱罵或表達不滿。過去國民黨的候選人比較少進行這類行動，就連立委林德福也是最近才路口。

    關於垃圾車路線，Jeremy說，他們會在Google Map找出路線密集的區域，並印出地圖方便隨身攜帶，目前在中和區追垃圾車的地點，主要集中於員山、漳和地區。

    罷團志工小跑步趕往下一個據點，沿途不忘向路人宣傳「同意罷免」。（記者陳奕劭攝）

    罷團志工小跑步趕往下一個據點，沿途不忘向路人宣傳「同意罷免」。（記者陳奕劭攝）

    看見垃圾車離開地點，志工趕緊小跑步衝向下一個據點。（記者陳奕劭攝）

    看見垃圾車離開地點，志工趕緊小跑步衝向下一個據點。（記者陳奕劭攝）

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