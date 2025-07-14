藍汙名化大罷免 翁達瑞：台灣民主史上真正輸不起翻桌的是國民黨！

旅美教授陳時奮。（資料照）

2025/07/14 20:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月26日將舉行大罷免首批投票，藍白陣營積極宣傳反罷，國民黨更向支持者灌輸「都是民進黨輸不起」，才會發動這場「惡罷」。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）痛批，台灣選舉史上真正因為輸不起翻桌的只有國民黨，「面對選民的反彈，國民黨不知檢討，還謊言連篇，更證明大罷免公民運動的正當性！」

陳時奮今天（14日）在臉書發文，「在去年的大選，國民黨贏得36席區域立委。短短一年多，竟有31席通過第二階段罷免連署，超過10%的公民不認同他們上任後的表現。面對超過130萬的公民連署，國民黨反控民進黨輸不起翻桌，謊稱大罷免把人民當雜質。國民黨的態度只證明大罷免運動的正當性！」

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「台灣的民主歷史不長，選輸翻桌的例子罕見。最經典的是2004年的總統大選，連宋合以些微票數輸給陳呂配，雙方的差距不到3萬票。結果國民黨輸不起翻桌，聚眾滋事長達21天，立委邱毅還帶頭衝撞地檢署，遭判刑1年2月。國民黨提起當選無效之訴，但也被法院駁回。去年的立委大選，民進黨失去立法院的多數席次。在國民黨獲勝的選區，並無民進黨候選人聚眾滋事，也無人提起當選無效的訴訟。民進黨沒有輸不起翻桌，所有勝選的國民黨立委均順利上任！」

他接著說：「問題是，國民黨立委不知珍惜選民的託付，上任後胡作非為，通過一系列毀憲亂政、親中賣台、圖利自肥的法案，還利用預算審核權癱瘓中央政府的運作。國民黨立委的胡作非為讓民眾憤怒，發起連署罷免的公民運動。大罷免運動的源頭是不知自愛的國民黨立委，與民進黨無直接關係。」

「在二階段連署結束後，賴清德總統發表談話，把罷免比擬為清除政壇雜質的手段。賴總統口中的雜質就是不適任的民選公職，包括面臨罷免投票的國民黨立委。國民黨卻扭曲賴總統的談話，謊稱大罷免把人民當雜質。國民黨企圖污名化民主機制的罷免投票，無視人民才是罷免運動的發動者，對象則是不適任的民選公職。」

最後陳時奮直言，「大罷免的源頭是國民黨立委的胡作非為。面對選民的反彈，國民黨不知檢討，還謊言連篇，更證明大罷免公民運動的正當性。是誰輸不起翻桌？答案不是2024的民進黨，而是2004的國民黨！」

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