台生參加「傑青團」遭性騷 台教會長陳俐甫：無司法保障隨時被犧牲

打著兩岸青年交流名義，台灣「中華傑出青年交流促進會」與北京中華中山文化交流協會合作辦理「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團」（簡稱傑青團），被爆出是統戰活動。（路透）

2025/07/14 19:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕打著兩岸青年交流名義，台灣「中華傑出青年交流促進會」與北京中華中山文化交流協會合作辦理「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團」（簡稱傑青團），被爆出是統戰活動，還有團員被性騷擾。台灣教授協會會長今日受訪示警，參加這種團是把自己放在沒有司法保障的地方，隨時會被犧牲掉，政府應限制各級學校不能替「統戰團」招攬廣告。

陳俐甫表示，中共領導人習近平的談話早已指示要強化兩岸青年連結，特別是要讓台灣青年了解「兩岸一家親」、兩岸文化共同淵源，這種統戰交流團層出不窮，包括中共台辦系統、統戰部門、台灣同胞聯誼會及傑青會等單位都有在辦。

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陳俐甫指出，參加兩岸青年交流團去中國，就像被詐騙集團拐去KK園區一樣，人身安全毫無保障。去這種交流團的學生，通常是教育程度較高、家庭背景不錯的，懷著進入中國大型知名企業工作的夢想，中共也會鎖定部分學生吸收。

陳俐甫分析，因為「傑青團」成員可以跟中共高幹合照，有的也會與中共建立關係，一方面又能對外標榜傑出青年，拿著這些照片、履歷，回台就有機會打入國民黨，或取得進入政經圈的門票。

陳俐甫進一步說，「傑青團」是中共旗下組織特別舉辦的活動，中共官媒經常將「傑青團」參訪行程做「大外宣」，台灣學生參加這種活動並不安全，在中國若被性騷擾也無法報警處理，因為這是中共官方的統戰活動，共產黨不會允許有負面消息，若是加害者與中共關係良好，還有可能被報復。

陳俐甫呼籲，台灣年輕人真的要想清楚，參加這種團是把自己放在沒有司法保障的地方，隨時會被犧牲掉。政府機關應限制各級學校不能替中共的「統戰團」招攬廣告，學校教師也不能協助招團，因為如果出事，學生是救不回來的。

他建議，交通部觀光署應禁止國內旅行業者協助招團，或者須課予連帶責任，因為去中國很有可能被抓去關，到時候探監都很困難；教育部、陸委會、內政部也應宣導風險，不能當成一般觀光交流團看待。

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