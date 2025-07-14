藍營南市黨部副主委等10被告涉造假連署都認罪 請求從輕量刑

國民黨台南市黨部副主委莊占魁。（資料照）

2025/07/14 19:02

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人被控受黨中央指示「以罷制罷」，發起連署罷免民進黨南市立委林俊憲、王定宇，以電腦下載黨員名冊、偽造罷免案提議人名冊，經台南地檢署起訴，是全台第1件起訴的罷免連署涉偽造文書案。台南地院14日下午開準備庭，其中10名被告均已認罪，並請求法官從輕量刑，只剩罷免王定宇案的領銜人胡永融請假未出庭。

今年1月，國民黨中央為反制民進黨發起的大罷免，指示南市黨部發起罷免林俊憲、王定宇，莊占魁交代黨工從1月21日起利用電腦下載轄區黨員名冊，找黨工、志工、親友等人抄寫黨員個人資料，填寫在林俊憲、王定宇罷免提議人名冊的欄位，且在提議人名冊簽名及蓋章欄偽造黨員簽名，向選委會提交第1階段提議人名冊。

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此事後來被王定宇、林俊憲發現造假、還有死人連署情事，提告涉嫌偽造提議人名冊。今年3月20日，南檢指揮檢調人員發動搜索、傳喚相關涉案人，莊占魁訊後被檢方聲押獲准。

南檢於5月初偵結、依偽造私文書、個資法等罪嫌起訴莊占魁等11名涉案黨工與協助抄寫的人員；另有協助抄寫者37人認罪後獲緩起訴。莊占魁在起訴後認罪，被法官裁定20萬元交保。

台南地院14日開準備庭，包括莊占魁等10名被告均向法官認罪，不否認檢方的起訴內容，並請求法官從輕量刑。其中被找來幫忙抄名冊的林姓男大學生向法官認罪並說，他涉世未深，還在念書、無謀生能力，請法官給他緩刑勿附帶罰款等條件。

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