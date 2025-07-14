酸棒球場提款機又來了 楊玲宜諷黃國昌偷臭高虹安

新竹棒球場提款機又來了！新竹市議員楊玲宜諷民眾黨主席黃國昌率隊來看棒球場，所言都是在偷臭涉貪停職市長高虹安、代理市長邱臣遠。（取自楊玲宜臉書）

2025/07/14 18:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨立法院黨團今天由黨主席黃國昌率隊到新竹市立棒球場考察，民進黨市議員楊玲宜酸涉貪停職市長高虹安與代理市長邱臣遠的腦袋終於清醒了，已執政快3年，才要向營造廠商提告及求償。更批高虹安將新竹棒球場改善重啟案當政治提款機，不斷跳票更掩蓋其施政無能。還嘲諷黃國昌說「說謊就像呼吸一樣自然」，是高招偷臭高虹安，讓市民看清楚高虹安根本無能改善棒球場。

楊玲宜提到，黃國昌今說，這是耗資12億的爛尾樓，難道暗諷新竹人不值得擁有一個全新改造、且包含地下停車場的新竹棒球場，偷臭高虹安與她的選民嗎？黃國昌又說，時至今日無人為球場負責，她認為黃又在偷臭高虹安與邱臣遠，因為高虹安市府確實是要為行政怠惰、荒廢球場負最大責任。高虹安市府上任近3年，只是透過不斷挖球場，拖延球場改善期程。更荒謬的是，市府為了趕工停七停車場，拆光棒球場地下停車場全新智慧停管設備，讓地下停車場滿目瘡痍，嚴重影響原先月租停車用戶。

請繼續往下閱讀...

黃國昌又說，新竹棒球場弊案，新竹檢調至今毫無作為，楊玲宜則認為，黃又偷臭高虹安市府團隊，因為去年（113年）10月初，檢調單位與廉政署雙雙約談高虹安愛將田政弘與教育處3位同仁，最後田政弘被以5萬元交保，並與其他人並列被告，疑似涉及洩密綁標，讓高友友悍創先承攬後得標，震驚全竹市人。黃國昌最後說「說謊就像呼吸一樣自然」，再度高招偷臭高虹安，因為高虹安掩瞞其開挖7包土未送美國實驗室，始終收留在悍創手中。

楊玲宜說，前民眾黨主席柯文哲的特農用地，同樣透過挖掉乾淨有價值的土方轉賣賺一手，又回填營建廢棄物（水泥石塊、鋼筋與紅磚等）再轉第二筆廢棄物處理費，最後整地回填後，開放遊覽車作停車收取租金，她要問黃國昌如何看待柯文哲對特農用地一魚三吃牟取暴利的做法？棒球場改善重啟方案，改善經費爆增追加到9328萬，至今發包不出去，她想問黃國昌如何看高虹安與邱臣遠「無內才，閣嫌家私䆀」（台語形容自己沒本事，卻嫌工具不好用？）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法