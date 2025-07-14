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    傑青會招攬台生赴中染紅涉性騷 陸委會要查

    中方標榜「兩岸青年交流第一品牌」的傑青團，赴中行程多半帶有統戰色彩，曾安排團員到中國參加「拜樹尋根」的統戰活動。（圖擷取自傑青團臉書）

    中方標榜「兩岸青年交流第一品牌」的傑青團，赴中行程多半帶有統戰色彩，曾安排團員到中國參加「拜樹尋根」的統戰活動。（圖擷取自傑青團臉書）

    2025/07/14 18:15

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕打著兩岸青年交流名義，台灣「中華傑出青年交流促進會」與北京中華中山文化交流協會合作辦理「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團（簡稱傑青團）」，被爆出是統戰活動，還有團員被性騷擾。陸委會今日強調，已函請教育部查明，釐清是否涉及違反兩岸條例第33條之1規定。

    據了解，「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團」是中國花瓶政黨之一的國民黨革命委員會（簡稱民革）以中華中山文化交流協會名義，於2004年創辦的兩岸學生交流活動。

    中方標榜「兩岸青年交流第一品牌」的傑青團，赴中行程多半帶有統戰色彩，不僅安排團員到中國參加「拜樹尋根」的統戰活動，甚至傳出有漂亮女團員在中國出團期間，遭到該會高層性騷擾，被壓在床上抹奶油。

    對此，陸委會表示，有關傑青會招攬台灣學生赴中參訪一事，本會已函請主管機關教育部查明該會與中方互動情形，以釐清是否涉及違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33條之1有關兩岸合作行為規定。

    關於傑青會是否比照中華鯤鵬會一樣令其解散？陸委會回應，另就傑青會會務運作是否符合法令規定，已請人民團體主管機關內政部進行瞭解續處。

    陸委會呼籲，青年學生赴中交流應注意可能風險，亦應慎選我方主辦單位，保障自身人身安全與權益。

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