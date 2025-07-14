自總統府顧問名單除名遭藍炒作嘲諷！曹興誠親曝婉謝續任原因

剷除黑芯團隊領銜人曹興誠。（資料照）

2025/07/14 19:16

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠原本擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問，但近日被發現從總統府官網的委員會顧問名單中消失，國民黨馬上拿此事來大做文章，稱曹興誠因為先前被爆出有中國小三，有國安疑慮，所以將其除名；藍委謝龍介還揶揄，總統賴清德應該離曹興誠遠一點。對此，曹興誠稍早發文回應，強調自己是婉謝續任。

國民黨人質疑府方將曹興誠從全社會防衛韌性委員會顧問名單中移除，是不是因為經國安局調查後發現有紅色勢力滲透疑慮，因此提請總統解職曹興誠？還酸「一場大罷免、『護國大繞境』、護台論基礎恐怕隨著曹興誠遭到撤換而瓦解」。謝龍介日前更稱，曹董是生意人，其國家立場反反覆覆，「離他遠一點，對你的未來前途會更有幫助。」

請繼續往下閱讀...

「大罷免優先 不好意思再佔位」

對此，曹興誠今傍晚在臉書發文，「我擔任全社會防衛韌性委員會顧問，已近一年。委員會問我是否同意續任，我婉謝了。沒想到國民黨謝龍介等人拿這件事大作文章，並藉此攻擊賴總統，可謂無聊荒謬之極。去年九月，內政部邀請我擔任該會顧問，我不好意思拒絕，就答應了。但我從頭到尾，沒有出席過任何一次會議。轉眼過了一年，不好意思再佔著位子，所以婉拒續任。我沒有出席會議的原因，是認為大罷免更為優先。」

曹興誠說，「下面是我第一次，也是唯一一次致該會的書面發言：《建立全社會防衛韌性，國安會已參考國際之經驗與機制，樹立了五大核心任務，團結公務人力和可恃民力一起推動；其規劃尚稱完備。然而台灣全社會防衛韌性的最大挑戰，盡人皆知，就是立法院已經由紅藍白立委所掌控，這些紅藍白立委聽命於北京，否定民進黨掌控的總統府和行法院，形成立法權和行政權的的對抗和割據。這種情形如果不能盡速改正，則意圖建立社會韌性，恐怕事倍功半。」

最後曹興誠直言，「我們希望看到總統府對奪回立院主導權的規劃與決心。並以此為起點來建立台灣全社會的防衛韌性。是所企盼！整個事情，就是如此單純，謝龍介等人造謠生事，應該要自覺慚愧。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法