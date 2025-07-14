藍營控返鄉投票列車涉賄 「洄萊啟程」：團購、非贈送

花蓮「洄萊啟程」今發聲明指出「返鄉民主專車」僅提供「團購」的協助，並非「贈送」的服務，資訊在網路上都寫得很清楚，希望國民黨不要栽贓抹黑。（翻攝臉書粉專）

2025/07/14 17:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法院國民黨團今開記者會指控民進黨花蓮縣議員張美慧表達有免費返鄉專車，載送外漂花蓮青年返鄉投票涉違反選罷法中的期約賄選；張美慧回應說，花蓮「洄萊啟程」辦返鄉投票列車已經辦好多年，主要就是鼓勵外地遊子返鄉投票參與民主，搭乘的人沒有限定支持或反對，這是花蓮很多人都知道的事，有北部朋友看到洄萊啟程的計畫，也想要盡一分心力自行提供返鄉投票專車推廣民主，並未要求其支持特定投票意向。

張美慧說，「洄萊啟程」從2016年大選開始，每次有選舉活動就鼓勵花蓮外地遊子返鄉投票，已經進行快10年的活動，除了要使用者付費，也不限制投票意向，國民黨對此活動竟然不知不覺，還可以造謠抹黑栽贓賄選，顯示國民黨台北觀點根本就是長期無視花蓮人交通不便的心態、只會消費花蓮人交通苦難，從這裡就表露無疑。

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洄萊啟程今也發聲明指出，洄萊啟程發起返鄉民主專車，僅提供「團購」的協助，並非「贈送」的服務，民主社會講求證據來溝通、對話，上述資訊在記者會中都有呈現，歡迎大家去看清楚、聽明白，你可以心存懷疑，但不能栽贓抹黑；你可以大聲抨擊，但不能失去對話。此刻，當民主遇到危機時，我們就用更大、更深的民主來努力。

洄萊啟程過往所做的，無論是青年營隊、青年願景論壇，都是在打造花蓮有更好的民主對話空間，罷免案是眾所注目的焦點，會秉持過往的努力，持續打造溝通的可能。洄萊啟程指出，過去就是因為考量返鄉的艱難，所以發起團購，先向台鐵購買團體票、協助有心想搭乘客運返鄉的花蓮游子團購遊覽車等，所有要搭車的人，還是得使用者付費，也就是，「先幫你訂，但你還是要付錢。」。

洄萊啟程強調，希望搭乘返鄉列車的人都去對罷免案投票，就如同在記者會上說的，目前花蓮罷免立委案的同意方與不同意方，都強調「守護民主」，雙方也同時希望鄉親出來投票，洄萊啟程參與民主盛事的精神，主辦單位不會過問訂票人的投票意向；如果返鄉花蓮人要自己在車上宣傳、溝通自己的意志，也是可以的。

洄萊啟程最後提醒，7/26花蓮立委罷免投票案，返鄉火車從台北、桃園、高雄返回花蓮的票，都還有一些些，歡迎上網填表單。返鄉客運稍早開始團購中，歡迎大家一起返鄉，參與民主。

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