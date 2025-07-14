藍營縣市長喊救災卻去反罷免 綠點名張善政：陪傅掃街有請假吧

桃園市長張善政7月8日到花蓮陪傅崐萁車掃反罷免，綠營質疑張「有請假吧？」（資料照）

2025/07/14 18:06

〔記者陳昀／台北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，台中市長盧秀燕要賴總統「停止罷免、好好救災」，民進黨今天喊話國民黨不要消費災情，嘴巴喊救災，身體卻很老實大方地反罷免，包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等，嘴巴砲火猛烈，實際上棄守崗位、忙跑反罷免活動，尤其張善政上週二下午到花蓮陪傅崐萁掃街，「有請假吧？」

民進黨表示，近日賴清德總統、蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰都多次前往災區勘災，全力協助災民，民進黨籍縣市首長包含高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁，都持續投入救災，不敢怠忽職守，但很遺憾，國民黨的縣市首長，卻是不斷抹黑政府，含血噴人。

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民進黨指出，盧秀燕說自己在「幫你救災」，請問盧市長不是台灣的一份子嗎？日前陳其邁率隊馳援嘉義市長黃敏惠，不分黨派攜手救災令人動容，台中市政府支援外縣市救災，國人也給予肯定，盧秀燕卻進一步把市府團隊的作為，拿來當做個人邀功的政治籌碼、抹黑的鬥爭武器，難道盧派出台中救災人員，就是為了政治口水嗎？

民進黨提到，盧秀燕嘴巴說「我台中都在忙救災」，實則是在「幫國民黨立委救罷免選情」，台中淹大水還沒檢討完畢，就3天狂跑10場政治集會，在北北桃的新聞版面比在台中還多；無獨有偶，藍營幾位縣市首長嘴巴上砲火兇猛，實際上也都棄守崗位、忙著跑反罷免活動。

民進黨羅列，侯友宜宣稱「過去不曾看過一黨獨大獨裁！」事實是：新北市政千頭萬緒，侯友宜卻在反罷免集會胡言亂語，難道忘記自己年輕時是在哪一黨的威權統治下當「捕快」了嗎？

民進黨也質疑，張善政7月8日上週二上班日，下午5時準時出現在花蓮陪立法院國民黨團總召傅崐萁掃街，從桃園移動到花蓮要多久，相信張善政有請假吧？此外，蔣萬安聲稱「先救災，不要搞罷免！」事實是，蔣萬安週間、週末反罷免行程滿檔，別說救災了，有好好上班嗎？還和立法院長韓國瑜同場高唱民歌，兩人不認真工作的姿態越來越像。

民進黨強調，颱風期間，沒有人攻擊藍營縣市長，沒想到颱風過後，這些縣市長一個個跳出來抹黑政府，既然身體已經老實大方地參加反罷免活動，何必雙標批評中央及其他縣市救災？確定這些造謠、抹黑、脫序言論，真的能幫到國民黨立委嗎？

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