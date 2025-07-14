高虹安、23藍委「電視罷免說明會」時間曝光！僅有他不辦

中選會今日公布「公辦電視罷免說明會」時程歡迎民眾準時觀看。（中選會提供）

2025/07/14 17:41

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免進入關鍵倒數，傅崐萁等24位國民黨立委、新竹市長高虹安等首波罷免投票將於7月26日登場。中選會今日公布「公辦電視罷免說明會」時程歡迎民眾準時觀看，其中在24位國民黨立委中，僅有台東縣立委黃建賓因領銜人及被罷免人雙方都不同意辦理，因而並無舉辦說明會。

一、台北市：北市第三選區國民黨立委王鴻薇公辦電視罷免說明會將於7月18日上午10時舉行，第四選區李彥秀7月18日上午11時舉行，第六選區羅智強7月18日下午2時舉行，第七選區徐巧芯7月18日下午3時舉行，第八選區賴士葆7月18日下午4時舉行。

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二、新北市：新北第一選區洪孟楷公辦電視罷免說明會將於7月16日上午11時舉行，第七選區葉元之將於7月16日上午11時舉行，第八選區張智倫將於7月16日上午10時舉行，第九選區林德福將於7月16日上午11時30分舉行，第十二選區廖先翔將於7月16日上午11時舉行。

三、桃園市：桃園第一選區牛煦庭公辦電視罷免說明會將於7月21日上午9時舉行，第二選區涂權吉將於7月21日上午10時30分舉行，第三選區魯明哲將於7月21日下午1時舉行，第四選區萬美玲將於7月21日下午2時30分舉行，第五選區呂玉玲於7月21日下午4時舉行，第六選區邱若華於7月21日下午5時30分舉行。

四、台中市：台中第四選區廖偉翔公辦電視罷免說明會將於7月20日上午10時舉行，第五選區黃健豪將於7月20日晚間7時舉行，第六選區羅庭瑋將於7月20日下午3時舉行。

五、雲林縣：雲林第一選區丁學忠公辦電視罷免說明會將於7月16日上午10時舉行。

六、花蓮縣：傅崐萁公辦電視罷免說明會將於7月16日上午10時舉行。

七、台東縣：黃建賓不辦理。（台東縣選委會經調查領銜人及被罷免人意願，雙方皆同意不辦理）

八、基隆市：林沛祥公辦電視罷免說明會將於7月21日晚間7時舉行。

九、新竹市：立委鄭正鈐公辦電視罷免說明會將於7月16日上午10時30分舉行；市長高虹安於7月16日下午1時30分舉行。

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