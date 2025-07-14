為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高虹安、23藍委「電視罷免說明會」時間曝光！僅有他不辦

    中選會今日公布「公辦電視罷免說明會」時程歡迎民眾準時觀看。（中選會提供）

    中選會今日公布「公辦電視罷免說明會」時程歡迎民眾準時觀看。（中選會提供）

    2025/07/14 17:41

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免進入關鍵倒數，傅崐萁等24位國民黨立委、新竹市長高虹安等首波罷免投票將於7月26日登場。中選會今日公布「公辦電視罷免說明會」時程歡迎民眾準時觀看，其中在24位國民黨立委中，僅有台東縣立委黃建賓因領銜人及被罷免人雙方都不同意辦理，因而並無舉辦說明會。

    一、台北市：北市第三選區國民黨立委王鴻薇公辦電視罷免說明會將於7月18日上午10時舉行，第四選區李彥秀7月18日上午11時舉行，第六選區羅智強7月18日下午2時舉行，第七選區徐巧芯7月18日下午3時舉行，第八選區賴士葆7月18日下午4時舉行。

    二、新北市：新北第一選區洪孟楷公辦電視罷免說明會將於7月16日上午11時舉行，第七選區葉元之將於7月16日上午11時舉行，第八選區張智倫將於7月16日上午10時舉行，第九選區林德福將於7月16日上午11時30分舉行，第十二選區廖先翔將於7月16日上午11時舉行。

    三、桃園市：桃園第一選區牛煦庭公辦電視罷免說明會將於7月21日上午9時舉行，第二選區涂權吉將於7月21日上午10時30分舉行，第三選區魯明哲將於7月21日下午1時舉行，第四選區萬美玲將於7月21日下午2時30分舉行，第五選區呂玉玲於7月21日下午4時舉行，第六選區邱若華於7月21日下午5時30分舉行。

    四、台中市：台中第四選區廖偉翔公辦電視罷免說明會將於7月20日上午10時舉行，第五選區黃健豪將於7月20日晚間7時舉行，第六選區羅庭瑋將於7月20日下午3時舉行。

    五、雲林縣：雲林第一選區丁學忠公辦電視罷免說明會將於7月16日上午10時舉行。

    六、花蓮縣：傅崐萁公辦電視罷免說明會將於7月16日上午10時舉行。

    七、台東縣：黃建賓不辦理。（台東縣選委會經調查領銜人及被罷免人意願，雙方皆同意不辦理）

    八、基隆市：林沛祥公辦電視罷免說明會將於7月21日晚間7時舉行。

    九、新竹市：立委鄭正鈐公辦電視罷免說明會將於7月16日上午10時30分舉行；市長高虹安於7月16日下午1時30分舉行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播