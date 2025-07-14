綠批藍慷國家之慨救罷免 藍委吳宗憲：賴總統也曾提案

國民黨立委吳宗憲。（圖由吳宗憲國會辦公室提供）

2025/07/14 18:43

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會11日三讀通過由國民黨團所提出的「特別條例」，將行政院編列的4100億元，大幅增為5450億元，其中2350億元用來普發現金1萬元。民進黨團幹事長吳思瑤今日批評，預算權是行政權，立院不能違反憲法發現金；對此，國民黨立委吳宗憲反駁，賴清德總統於立委任內，也曾經提案增列老農津貼從4千到5千，請問這是不是在破壞財政紀律？

吳宗憲還舉例，2020年民進黨「國會多數」時，審查類似的「紓困特別條例」，沒想到突襲提出修正動議，明訂「本條例所需經費上限為新台幣2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議」，等於「空白授權」給行政院，最多可另再追加2100億特別預算，相當特別預算上限額度倍增至4200億元。「這是不是吳思瑤口中，立法院在破壞財政紀律？這追加的2100億，難道不是老百姓的納稅錢，難道不是民脂民膏？」

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吳宗憲表示，大法官釋字391號非常清楚，行政院或立委皆有法律案的提案權，現在立法院通過的是「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，這無庸置疑是「法律案」，通過法律案之後，行政院去編列預算，本為符合憲政秩序互動的慣例，過去如此，現在亦然。如果立法院通過特別條例都是違憲的，那過去依照特別條例發出去的錢，民進黨政府是不是一筆一筆都要收回來？

吳宗憲指出，馬政府發消費券時，潘孟安說不如把印刷費用省起來，發現金卡實在。賴清德更喊出直接退稅（現金），才能讓民眾做其他更好的應用，例如拿去繳學費等。民進黨這些昨是今非，是不是因為執政後才發現，錢放在政府的口袋更好用？

吳宗憲說，抹黑立法院沒有上限，給敵人貼標籤，是最沒有誠意的政治操作手段。面對過去這些鐵證如山的證據，民進黨能不能給個說法呢？

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