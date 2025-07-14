機促會籲反罷3藍委遭灌爆 網翻他笑蕭美琴沒被撞、父酒駕黑歷史

台灣機促會發文呼籲不同意罷免廖先翔、羅廷瑋和黃健豪。（圖翻攝自台灣機車路權促進會）

2025/07/14 20:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入第三階段的24件國民黨立委罷免案將於本月26日舉行投票，「台灣機車路權促進會」今天（14日）跳出來幫新北立委廖先翔、台中立委羅廷瑋和黃健豪宣傳反罷，宣稱這3人是支持道路平權的立委。不料貼文曝光後，上千人灌爆留言區，還有人特別點名廖先翔，翻出他譏笑中國沒成功衝撞副總統蕭美琴等荒謬發言、其父親廖正良過去酒駕黑歷史，狠狠嘲諷機車路權促進會。

台灣機車路權促進會今天在臉書粉專貼出不同意罷免廖先翔、羅廷瑋、黃健豪的文宣，分別列出3人在擔任地方議員時為道安所做出的貢獻，宣稱這3人真正在乎道路平權，「罷免是一種負面表列，但對我們而言，他們3人沒什麼負面，正面的還比較多。他們做的，就是別人不願碰、不敢碰，但我們每天都會遇到的事。這些年來，許多小地方的進步，都是他們為我們爭取來的。不是因為政黨，也不是因為口號，而是因為他們真正在做事，真正在改變。平時是他們在幫我們，現在，換我們幫他們。」

請繼續往下閱讀...

該貼文曝光後，遭上千名網友灌爆，「你內文就是風向文，這幾個立委根本就只聽傅子文的，沒把國家放在第一位！然後就交通議題的法規上，我就問這幾個立委在路權法規有什麼作為，盡是通過出賣國家爛法和亂檔政府預算，市議員的職責和立委完全不同，當上立委請當好立委！」、「努力提倡平權，卻支持最不平權的政黨，真是可悲」、「支持道路平權，但不能去脈絡化思考，這三位上任立委後有提什麼關於交通平權的法案嗎？」、「會罷免他們不是因為交通議題，而是其他更多層面他們做的太離譜了，權衡之下我會罷免」、「沒了主權，還談路權？」、「路權固然重要，但很不幸地，他們在立法院做的大惡無法讓人視而不見，是不能接受的」、「混成一談太噁心，假中立粉專不演了！」

還有人特別提到日前捷克軍情局證實中國去年3月曾在捷克跟監蕭美琴，甚至擬定威脅人身安全的「衝撞計畫」，廖先翔得知此事竟以此當笑柄，稱這是「假新聞」，還譏笑說此事若為真「那中國有點遜，怎麼沒撞到？」甚至廖先翔父親、前議員廖正良2007年酒後開車撞到機車騎士造成對方重傷的黑歷史也被翻出，其他還有廖先翔的特斯拉過去被抓包愛停紅黃線、佔用區公所充電樁「偷電」等黑料。粉專「事實盛於雄辯」就酸：「廖先翔希望被提到嗎？廖先翔在意誰的權？笑死！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法