大法官被提名人詹鎮榮表態反對廢死！ 曝死刑的憲法意義

立法院全院委員會審查大法官被提名人詹鎮榮。（記者田裕華攝）

2025/07/14 17:15

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院全院委員會今續審查「大法官人事同意權案」。針對死刑存廢議題，大法官被提名人詹鎮榮表示，他個人不支持廢死，並解釋死刑是一個權益調和後，國家昭告民眾何謂正義的一種方案，這個方案不是恆古不變，當人民可接受有另外一種機制可以彰顯正義之時，屆時可考慮是否不再以剝奪生命來調和基本權的衝突狀況。

詹鎮榮在說明時指出，他若有幸擔任大法官，對於職權期許，大法官作為憲法維護者，在執行憲法時，不免透過憲政價值詮釋，而容有解釋空間。憲法解釋固然以憲法規範、法理做主要依據，但主流民意也在一定程度上反映當前國人憲法意識、人權正義觀。

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面對國民黨立委牛煦庭詢問，是否支持廢除死刑？詹鎮榮表示，以目前現況，他個人不支持廢死，其理由在於從憲法角度來看，死刑的前理解，是因為有故意的殺人罪成立，而憲法上意味著有一條人命或數條人命的生命權被剝奪了。

詹鎮榮認為，死刑是一個權益調和後，國家昭告民眾何謂正義的一種方案，這個方案不是恆古不變，當人民可以慢慢接受有另外一種機制可以彰顯正義之時，或許屆時可以考慮是否不再以剝奪生命來調和基本權的衝突狀況。

牛煦庭追問，儘管憲法法庭判決死刑是合憲，但卻創設各審級要一致判決死刑的制度，憲法法庭是否有權自行創設一套高於立法機關的量刑機制？

詹鎮榮回應，站在人民的立場，大法官的判決有拘束力，他個人對於各審級一致決的創設意見，有些不一樣的想法。在憲判八的解釋理由書中，有另指出用此方式去談論國法案件，並無去挑戰國民法官法中的非一致決，只要求3位職業法官要一致決，而判決主文也無彰顯職業法官一致決的話語，只說各審級一致決。

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