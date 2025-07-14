南投市長張嘉哲護妻「保留法律追訴權」 律師：法律上不存在這種權利

南投市長張嘉哲（右）力挺妻子佳鈴（左），兩人在神明前祈求市政平順。（圖擷自張嘉哲臉書）

2025/07/14 16:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市長張嘉哲妻子黃佳鈴，被週刊爆料婚內出軌，張嘉哲發聲明力挺愛妻，強調事情來龍去脈都清楚，百分百相信妻子，並強調週刊報導皆非事實，對此保留法律追訴權。律師張藝騰表示，在法律上並不存在「法律追訴權」的權利，所以也就沒有保留或不保留的問題，一般人可行使的是刑事告訴權。

張佳哲中午與妻子聯合簽名發表聲明稿，但內容是張嘉哲以第一人稱的方式提出說明，他的聲明一開始就說週刊報導，未經詳實查證的內容皆非事實，妻子佳鈴上月第一時間就知道此事並報警，此報導造成夫妻名譽受損，夫妻為捍衛清白，將保留法律追訴權，請各界勿再以訛傳訛。

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律師張藝騰表示，法律上並不存在「法律追訴權」的權利，不存在即無保留或不保留的問題，事實上有追訴權的只有檢察官。而不管是政治人物或名人明星，甚至一般民眾，可行使的權利是刑事告訴權，而其時效部分，如果是告訴乃論之罪，例如傷害、誹謗、公然侮辱等罪，時效是知悉犯人起，6個月內要提告；其他的非告訴乃論罪則可告發，由檢察官偵辦追訴。

張藝騰說，常有政治人物或名人公開宣稱「保留法律追訴權」，該種聲明應該是聲明人表明即將對犯罪行為人提起告訴，以此達到警示效果，但實際上告訴權不會因為宣稱保留，就停止告訴時效，例如提告對方誹謗，不會因為宣告保留就停止6個月的時效。

張嘉哲聲明護愛妻，強調對週刊不實報導保留法律追訴權。（南投市公所提供）

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