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    普發現金1萬 國民黨立委全數捐社福

    立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    2025/07/14 16:45

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院上週五（11日）三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全民普發現金1萬元。立院國民黨團今日表示，國民黨全體立委苦民所苦、急民所急，決議將每一位藍委個人的1萬元現金，全數捐贈予社福機構。

    國民黨團指出，正值國際經濟動盪，新加坡、韓國都普發現金救經濟抗通膨。政府近年稅收超徵高達1兆8700多億元，還稅於民、還錢於民才是政府當務之急。

    國民黨團呼籲總統賴清德，不要換了位置就換了腦袋。賴總統擔任立委時親口說，「發現金是最有效、最具體、最簡單、最方便的退稅方案」。國民黨團表示，擔任國家元首不是最應該苦民所苦，急民所急嗎？怎麼當上總統後卻變得一毛不拔，冷血無情，甚至揚言要將發現金條例提出覆議、交付釋憲。

    國民黨團強調，1萬元現金對民進黨高官是九牛一毛，但對平民百姓可能就是救命錢、救急錢、奶粉錢。請賴總統拿出總統應有的高度及格局，要求行政院儘速將普發現金相關預算案送交立法院審查，才是正辦。

    國民黨立委預計捐贈的社福機構包括，喜憨兒社會福利基金會、創世社會福利基金會、罕見疾病基金會、中華民國運動神經元疾病病友協會。以實際行動協助社會上有需要的國人，一起救經濟、顧民生、助弱勢。

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