徐榛蔚客庄活動反罷免遭調查 客委會：受補助單位應行政中立

客庄鳳梨饗宴12日辦桌，徐榛蔚到罷團桌要敬酒，遭罷團成員直球對嗆「罷免傅崐萁，票投不同意」。（罷團提供）

2025/07/14 16:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕上週由客委會補助，花蓮縣政府主辦的「2025客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」活動，縣長徐榛蔚因在現場宣傳「反罷免」，還要求「給傅崐萁掌聲」，被民眾檢舉違反行政中立，正遭受調查。客委會今天表示，已發函要求花蓮縣政府說明，將盡速完成查證程序，同時也提醒全國各地受補助單位，必須遵守行政中立。

「2025客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」今年已是第二十九年舉辦，曾被列入「客庄12大節慶」，此次結合地方特產辦理「客庄鳳梨饗宴」，席開50桌讓民眾體驗辦桌的熱鬧氣氛。徐榛蔚當天致詞時提及立法院通過普發現金1萬元，要大家給立委傅崐萁掌聲，還提到財劃法通過為花蓮增161億元統籌分配款等，並逐桌發放傅崐萁政績扇子，但遭現場罷團及民眾嗆聲，亦有人向客委會提出檢舉。

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客委會主委古秀妃指出，「鼓王爭霸戰」最早是源於花蓮縣瑞穂鄉富源社區在地信仰中心保安宮的傳統慶典活動，後由花蓮縣政府接手主辦，客委會補助100萬元予該活動，其用意是為了傳承發揚花蓮在地客庄特色文化。

而今年適逢罷免選舉，古秀妃表示，很遺憾接獲民眾反映在活動場合出現涉及違反行政中立，進行花蓮縣立委反罷免宣傳之情事，已啟動查證程序，如事證屬實確鑿，將循相關程序予以撤銷補助。

古秀妃說明，目前已經函請花蓮縣政府說明，後續將會盡速完成查證，同時也發函給全國各地受客委會補助之單位或機構，提醒舉辦活動必須嚴守行政中立。

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