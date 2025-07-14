藍白推全民普發1萬 新北民進黨團怒批違憲濫權、亂開支票

新北市議會國民黨團今（14日）表示，綠營現在不應該再阻擋近405萬名新北市民獲得1萬元的權利；民進黨團則反批藍白聯手違憲濫權、亂開支票、操弄民粹；圖為新北市議會。（記者羅國嘉攝）

2025/07/14 16:32

〔記者羅國嘉／新北報導〕立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中包含全民普發現金1萬元。新北市議會國民黨團今（14日）表示，綠營現在不應該再阻擋近405萬名新北市民獲得1萬元的權利；民進黨團則反批藍白聯手違憲濫權、亂開支票、操弄民粹。

民進黨團總召廖宜琨表示，立院的功能在於審議法律及預算案，藍白強推普發現金一萬元根本就「沒有預算科目」，要行政院如何執行？根據憲法規定，立院對於行政院所提的預算案不得增加支出提議，是憲法已經明定的規範，普發現金顯然已經違憲，另外未來全球可能會應對到關稅衝擊，呼籲應該要把錢花在刀口上。

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副總召蘇錦雄認為，726罷免藍委的活動逼近，導致藍白立委開始亂開支票轉移罷免壓力，目前民團不斷提升「同意罷免」的強度，就是希望國會撥亂反正，不讓這種違憲的情況一再發生，「我們需要合法合憲的程序來提振經濟，不是藍白強推普發一萬現金的芭樂票。」

幹事長山田摩衣強調，台電人員不眠不休辛苦的為台灣電力修復做出貢獻，而藍白立委卻不顧台灣人用電的需要和安全，刪除撥補台電的1千億預算，強烈打壓台電基層同仁的辛勞；台灣才剛經歷丹娜絲颱風的侵襲，導致超過2400支電桿倒塌，在修復期間仍是颱風形成最多的時刻，藍白刪台電預算、是要犧牲台灣用電的安全不顧嗎？

書記長顏蔚慈則說，藍營就是標準雙標。「先問問連年超收的雙北市長願不願意將地方稅還稅於民，不要兩套標準。」新北市財政局長跟財稅學者都強調，超收應優先用於還債，顯然藍營明知亂發現金就是破壞財稅秩序，還硬要通過，即使違憲違法都在所不惜，連知識藍也看不下去。

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