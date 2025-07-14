妻子爆出軌.....南投市長張嘉哲提「這7字」 司法部4年前就吐槽過！

南投市長張嘉哲的妻子黃佳鈴被週刊爆料與前男友藕斷絲連，婚內出軌。（資料照，南投市公所提供）

2025/07/14 18:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南投市長張嘉哲的妻子黃佳鈴今（14日）被週刊爆料與前男友藕斷絲連，婚內出軌，夫妻倆隨後聯名發聲明，強調週刊爆料內容皆非事實，將「保留法律追訴權」。律師李怡貞針對「保留法律追訴權」這7字，語帶調侃稱「講的應該都是真的」。而李怡貞之所以會調侃這句話，是因為通常喊出「保留法律追訴權」都是「說說而已」，甚至司法部早在4年前就發文吐槽這7字。

張嘉哲、黃佳鈴夫妻今天聯名發表書面聲明，以張嘉哲第一人稱對週刊爆料妻子出軌一事做出回應：「有關週刊爆料新聞，是未經詳實查證的內容，皆非事實，上月佳鈴已在第一時間知道此事時，當下立即報警處置。此事的來龍去脈我都清楚，我個人百分之百絕對相信妻子的作為。此事應是個人的過往隱私，卻因為我身為公眾人物，造成妻子無端遭受他人抹黑攻擊，我非常痛心，也對妻子感到抱歉。」

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「我上任南投市長後，妻子經常出錢出力為南投市舉辦大小公益活動，讓南投人感受幸福、感受南投的美好，市民家人有目共睹。此次報導相關內容扭曲事實，已造成我們名譽受損，為捍衛自己的清白，我們亦將保留法律追訴權，請各界勿再以訛傳訛。」

對此，李怡貞在臉書發文，「現在我看到『保留法律追訴權』，就覺得那麼人家講的應該都是真的。嘉哲是個好男人，好笨或是好有心機的男人，衝著他一句『我個人絕對百分之百相信妻子的作為』，我給他拍拍手（此處以3個拍手Emoji示意）。」接著李怡貞在留言區揶揄，「（張嘉哲說他個人百分之百絕對相信妻子的作為）所以是哪方面的作為？」

網友紛紛表示，「最傻的不是被綠，而是被綠後還要公開自己『假裝沒事』跟人家說這是『烏龍綠』……不綠你綠誰？」、「『保留法律追訴權』就明知告不成，跟對方叫囂用而已」、「嘉哲，你這樣說，大家更同情你了，戀愛腦可憐哪！」、「最後那一段好矛盾喔！既然已經造成名譽受損了，而你又100%相信妻子的清白，為了捍衛自己的清白，所以保留法律追訴權？」、「作為一個先生，我覺得他只是維護太太也沒錯，自己家的事，自己關上門說就好，不需要放上版面當輿論話題」。

其實司法部早在4年前就在臉書粉專吐槽過「保留（放棄）法律追訴權」，「法律追訴權正確來說叫做『犯罪追訴權』，是國家針對刑事犯罪，依照刑事訴訟法訴追犯罪的權力，然而這樣的權力只有國家的檢察機關才有，比較常聽到的說法是檢察官『提起公訴』，也就是檢察官在偵查後，認為有犯罪嫌疑而向法院提起訴訟。​至於一般民眾，如果是『告訴乃論之罪』的被害人或是利害關係人，則是有提請檢察官偵辦犯罪的『告訴』權。除了檢察官有追訴權外，被害人也可以直接請律師，到法院提起刑事訴訟的『自訴』，再由法院來審理。​」

粉專表示，「追訴權可以放棄嗎？追訴權只會停止進行或消滅，但不能保留也不能放棄。因此喊出『保留法律追訴權』或是『放棄法律追訴權』，並不會延長或提早結束提起訴訟的時效，單純就是喊著自己開心或是嚇唬人而已，頂多就是在告訴乃論之罪時，有暫時不提起告訴的意思（小心不要遲誤告訴期間），沒有任何法律上的意義喔！​​」

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