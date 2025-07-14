「普發1萬不合理」遭小草砲轟 王浩宇酸：柯文哲也說過

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

2025/07/14 18:53

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立院11日三讀通過國民黨團所提「特別條例」，確定全民普發1萬元，藍營想吸引選民投反罷免。前議員王浩宇說，「普發一萬沒有限制任何產業，一聽就知道不太合理」，導致大批留言網友批評，不料王浩宇指出，「我上面的這一段話，全部都是柯文哲的發言，到底是我有問題，還是你們？心中沒有是非，只有藍綠？」

王浩宇12日在社群平台threads發文說，「普發一萬，我是不知道是國民黨誰提出來的。我們台灣有2300萬人，不排富的話總共要2300億，突然提出一個2300億的紓困案，而且沒有限制任何產業，一聽就知道不太合理」。

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沒想到該篇文章卻遭到大批網友攻擊，對此王浩宇也反擊說，「底下大概有100個小草來罵，酸我說這樣發言難怪被罷免。特別解釋一下，我上面的這一段話，全部都是柯文哲的發言，一個字都沒改。」

貼文曝光，引起網友熱議，「合小草的意就民主程序，不合小草的意就獨裁政府，民眾黨果然是雙標黨」、「反應這麼大，是因為草根本不在乎內容，只在乎誰講的」、「柯文哲說的話，結果小草批鬥的最兇！」

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