澎縣府秘書長楊書舜將屆退 工務處長林文藻接任

澎湖縣政府秘書長楊書舜即將榮退，澎湖縣長陳光復致贈紀念牌。（澎湖縣政府提供）

2025/07/14 15:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府秘書長楊書舜即將屆齡榮退，縣長陳光復今（14）日偕同縣府團隊，在縣府廣場歡送楊書舜，並頒贈「功績永懷」獎牌，感謝楊書舜多年來對縣政發展的投入與貢獻，並致上最誠摯的祝福。秘書長職務將由工務處長林文藻接任，其餘縣府團隊名單小幅度更動。

陳光復表示，楊書舜秘書長是從基層一路歷練、踏實奉獻的優秀公務人員，不僅專業能力備受肯定，更以為民服務的精神，全心全意投入縣政推動。他曾任行政處長、環保局長等重要職務，任內主持多項縣府會議，無論對內協調或對外溝通，皆展現出卓越能力，也順利推動各項政策的落實，對縣政發展貢獻良多。

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陳光復強調，楊秘書長公職生涯30年留下的專業典範與敬業精神，將持續成為縣府同仁學習的榜樣。他衷心祝福楊秘書長榮退後，展開人生新篇章，身體健康、事事順心。至於外界關心秘書長接任人選，確定由工務處長林文藻接任，而工務處長則由副處長曾吉祥升任。

另外，與秘書長楊書舜同期退休的，還有民政處副處長許錫棋，許從湖西鄉村幹事基層起步，擔任過農漁局林務公園管理所所長、教育處副處長等職位，一路以來兢兢業業，秉持責任感與服務熱忱，為地方行政運作默默付出，深受同仁肯定與敬重。許錫棋遺缺，由行政處庶務科長洪文田升任，洪文田曾在陳光復初任澎湖縣長，擔任隨扈一職，一路受陳光復提攜升官。

澎湖縣政府工務處長林文藻，升任秘書長。（澎湖縣政府提供）

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