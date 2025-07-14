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    首頁　>　政治

    新竹棒球場掩埋廢棄物 市府究責 綠營：早該求償、還在政治操作

    針對新竹棒球場工程問題，新竹市府今表示在清除覆土過程中，於外野區與覆土層發現大量不符合規範的廢棄物與非天然填料，包括磚塊、廢土及垃圾等。（記者蔡彰盛攝）

    針對新竹棒球場工程問題，新竹市府今表示在清除覆土過程中，於外野區與覆土層發現大量不符合規範的廢棄物與非天然填料，包括磚塊、廢土及垃圾等。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/14 16:04

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕針對新竹棒球場工程問題，新竹市府今表示，在清除覆土過程中，於外野區、覆土層發現大量不符合規範的廢棄物與非天然填料，包括磚塊、廢土及垃圾等，嚴重影響場地穩定性與施工品質，且結構經第三方公正單位認證「未達安全程度」。市府目前已完成內外野無梁版高程以上覆土移除，並保留相關異物做為證據，後續將以安全合格材料重整地基，確保球場符合比賽安全標準。此外，針對結構安全部分，市府強調會針對根本性結構缺失進行全面整治，避免市民、球員與球迷承擔不必要的風險。

    新竹地檢署主任檢察官黃振倫則表示，新竹棒球場案已完成分案，並指揮法務部調查局新竹市調查站積極偵辦中。

    市府指出，市府同步檢討統包商及監造單位，後續取得施工期間影片發現，開挖初期，廠商挖了原先不需要開挖的範圍，並填倒營建廢棄物，至於挖走的土壤去向，目前仍在調查中。針對隨意掩埋營建廢棄物一案，市府已於11日向檢方遞狀告發，針對廠商任意將好的土壤挖走、填倒營建廢棄物情事，要求相關單位調查。然而，市府在調查過程也發現，同一廠商所承攬的「新竹市華德福實驗學校新建工程」，也在施工範圍的土層下有掩埋廢棄物事實，將一併釐清並追究。

    市府強調，針對施工缺失與疏漏依法究責，絕不寬貸，除已提起刑事告發外，相關人員早已於112年移送監察院，後續也將提起民事求償。本案不僅是對工程案的問責，更是制度改革的重要警示，未來市府將更加嚴格把關所有公共工程品質。

    民進黨新竹黨部抨擊，民眾黨執政新竹市已經第三年，還在拿棒球場提款、做政治上利益操作，實在讓新竹人更為氣憤，市府本來就可依照契約要求儘速改善，萬一廠商不配合，市府第一時間應要求廠商賠償、甚至可以扣工程款，但為何一直拖延，令人遺憾不解。

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