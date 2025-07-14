不讓監察員在工作地投罷免票 中市選委會挨批回應：來不及造冊

綠營批台中市選委會不給監察員投票、監票，選委會急澄清。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/14 15:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票在即，台中市民進黨議會黨團今曝台中市選委會違反公職人員選舉罷免法，竟不讓罷免投開票所的監察員在工作地投票、須返回戶籍地投票，「不給投票、不讓監票」，伸黑手操弄罷免「技術性做掉人民罷免權」。台中市選委會回應，因受丹娜絲颱風影響，罷免及反罷方監察員名冊延到8日才送達，不及造冊供8-10日公告閱覽所致，但仍能返戶籍地投票、不影響投票權益。

民進黨團今緊急質疑，包括北屯區罷免監察員講習訂在12日，但遲至11日竟多數監察員未收到講習通知，險讓監察員未參加講習恐喪失資格；今再爆以往選務工作人員若工作地點跟戶籍地點不同，可就近在工作地投票，這次罷免投票卻限監察員只能在戶籍地投票，若參與選務須請假外出回戶籍地投票，違反選罷法規定，台中市選委會僅以「作業不及」理由限制監察員投票權，且監察員請假1小時出去投罷免票的時間，投開票所內沒有罷團方的監察員，制度形同虛設，技術性支開監察員讓選務工作變黑箱、選務中立蕩然無存。

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台中市選委會下午急澄清，依據中選會公告之第11屆立法委員罷免案工作進行程序表，戶政機關之投票人名冊須於7月6日編造完成，並於7月8日至10日公告閱覽，但7月7日因丹娜絲颱風來襲，台中市宣布停止上班上課，依公職人員選罷法第5條規定，提議人之領銜人及被罷免人推薦之監察員名冊延至7月8日送交市選委會，以致不及列入工作地投票造冊。

台中市選委會指出，投票當天選務工作人員無法於工作地投票者，仍可於投票當日返回戶籍地投開票所投票，不影響其投票權益。

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