告發花蓮綠營規劃罷免返鄉專車 國民黨團：預備賄選明確檢調不要再睡

國民黨團召開「攏係假！罷團 假專車 真賄選？ 公督盟 假監督 真側翼？」記者會，並由副書記長陳玉珍說明。（記者田裕華攝）

2025/07/14 15:50

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日召開記者會表示，民進黨花蓮縣議員張美慧表達願意出資幫忙規劃返鄉專車，載送外漂花蓮青年回鄉投罷免票，呼籲花蓮地檢署、縣調查站不要再睡了，預備賄選事實明確，已經違反選罷法中的期約賄選，黨團副書記長陳玉珍在記者會上當場提出告發。

副書記長翁曉玲也說，檢調必須立即針對「期約賄選」行為進行調查，此外發動罷免的公民團體，出資包遊覽車返鄉的錢又是從何而來？除了罷團經費令外界質疑外，更多的是在越接近投票，黑函謠言四處滿天飛。

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翁曉玲指出，有選區民眾在信箱、在街頭收到惡罷宣傳單，內容完全與事實背離的圖文，都是汙衊國民黨立委亂砍預算、刪減社福補助、親中賣台戴紅帽等等。更重要的是，惡罷文宣沒有署名出處，這就是黑函，同時也違反選罷法規定，呼籲檢調在事證明確之下，應該比照偵辦連署時的速度，趕快發動調查。

陳玉珍也表示，惡罷團體在街頭、信箱針對國民黨立委散佈不實的圖文宣傳單，且未有任何署名或簽名，就是黑函。陳玉珍說，只要是黑函，無論是散布還是製作，都要受到選罷法第104條第1項規定處罰，嚴重程度比連署偽造文書更嚴重百倍。

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