獨家》台巴智慧科技園區過往「波折史」揭秘

外交部長林佳龍率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，12日視察雙邊重要合作案「台巴智慧科技園區」。（外交部提供）

2025/07/14 15:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，前天（12日）視察雙邊重要合作案「台巴智慧科技園區」，並於社群媒體提及園區前身為「東方工業區」。涉外官員揭露，台巴智慧科技園區過往曾因台商開發違約歷經波折、訴訟，林佳龍此行視察園區時，也表達期盼過往的風風雨雨能夠獲得妥善處理，具體回應巴拉圭總統貝尼亞當年就職典禮所言「台灣與巴拉圭是兄弟之邦」的情誼。

林佳龍盼風雨獲妥善處理、回應兩國兄弟之邦情誼

林佳龍昨日於臉書指出，台巴智慧科技園區的前身為「東方工業區」，過去有許多台灣人投入心力，為園區奠定開發基礎，但後續發展卻歷經波折，甚至因爭議與訴訟，成為台灣人在巴拉圭心中的遺憾。

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涉外官員透露，林佳龍所指的「過往歷經的波折」，就是過去台商施君謀開發東方工業區與外交部之間涉及的訴訟。

國合會2018年曾公開指出，施君謀以開發工業區為名獲政府支持，在巴國招商並順利向我國銀行取得借款，卻未照合約還付本息，引發爭議；施君謀卻於同年狀告前外交部長林永樂。涉外官員指出，早在2016年外交部送交立法院的預算審查報告中便指出，施君謀涉及背信與詐欺，仍在巴國司法程序中。

官員指出，因這段歷史，工業區多年來遲遲無法進一步開發，直到2023年巴拉圭總統貝尼亞就任，時任副總統的賴清德以總統特使身分赴巴拉圭出席就職典禮，聽取簡報時得知園區原擬拍賣或捐贈，隨即建議同行的林佳龍將園區轉型為類似台灣的科學園區，為台巴工業園區迎來轉機。

官員表示，林佳龍深知若能善用台灣的科技優勢與科學園區發展經驗，將既有工業區轉型升級為智慧科技園區，不僅可協助巴拉圭產業發展，更可穩固邦誼、創造雙贏，實踐總統賴清德的期盼，也具體回應貝尼亞在總統就職典禮所言「台灣與巴拉圭是兄弟之邦」的情誼。

因此，林佳龍擔任外交部長後積極推動園區的轉型與升級，巴拉圭政府也同步投入資源改善基礎設施，共同展現推動園區再生的決心。

外交部昨日透過新聞稿指出，林佳龍去年5月20日就任外長當天，即與來台出席賴總統就職典禮的貝尼亞，針對台巴智慧科技園區深入洽談。

據了解，林佳龍此行視察「台巴智慧科技園區」時，也表達期盼過往的風風雨雨能夠獲得妥善處理，進而透過榮邦計畫的資源整合與落實，以「科技、資金、人才」為3大支柱，導入台灣的軟硬體設備與智慧解決方案，並以「006688」土地租金優惠政策協助台商投資落地、生根發展，共同為園區開創更具前景的未來。

涉外官員說，林佳龍此次率領30家台灣企業代表赴訪巴拉圭，正是台灣對巴拉圭承諾的具體實踐，期盼未來產業供應鏈在巴拉圭實現群聚效應，為台巴雙方打造互利共榮的合作典範。

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