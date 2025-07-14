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    美方擬大罷免後再公布台灣關稅稅率？政院：無法證實奇怪傳聞

    美國近期陸續宣布新關稅，台灣仍不在公布名單上。（路透資料照）

    美國近期陸續宣布新關稅，台灣仍不在公布名單上。（路透資料照）

    2025/07/14 14:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國陸續宣布新關稅，台灣仍不在公布名單上，網傳美方有意等到7月26日大罷免後，再對外公布台灣適用的關稅稅率。對此，政院人士今日表示，無法證實任何奇怪的傳聞。

    美國總統川普近期陸續公布對多個貿易夥伴的關稅通知信，首波對日本、韓國進口至美國的產品，徵收25%關稅，將於8月1日適用；川普10日也表示，他計畫對大多數貿易夥伴實施全面性的15%或20%關稅。

    另一方面，美國9日再公布7國新關稅，要求對阿爾及利亞徵收30%的關稅，對汶萊徵收25%的關稅，12日再宣布對歐盟、墨西哥課徵30％關稅。

    台灣方面，行政院副院長鄭麗君所率領的經貿談判團隊，12日清晨已從美國返台，美方尚未公布台灣適用的關稅稅率。不過，行政院日前指出，談判尚未完成，待下一輪的實體磋商。

    政院人士指出，8月1日之前都會持續和美方來談，目前狀況是「關稅尚未底定，即便收到信，也不到代表是最終的數字」，我方會持續進行談判，相關談判內容會再適時對外說明。

    政院人士說，相關單位都很審慎在做關稅談判，台灣有一些必須要守住的項目，維護國人健康、產業利益、糧食安全、國家利益是四大核心原則，都是政府相當重視的部分。

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