台美關稅遲未公布 藍質疑要拖過大罷免

立法院國民黨團副書記長陳玉珍今天在議場前受訪。（記者田裕華攝）

2025/07/14 14:29

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普陸續公布各國關稅稅率，日前歐盟、墨西哥關稅將調整至30％，高於市場預期，目前美國前10大貿易逆差來源國尚有台灣及印度未收到關稅通知，對此，立法院國民黨團副書記長陳玉珍質疑，國民黨當然希望有好結果，但民進黨是刻意要拖到26日大惡罷後的8月1日才敢公布嗎？

對於台美關稅談判進度，行政院副院長鄭麗君日前說明，自台美啟動對等關稅談判以來，雙方歷經三次實體、六次線上磋商及溝通，「目前進入關鍵階段，就像球賽進入最後一局，請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判，當雙方達成協議的共識，可望會決定出一個稅率」。政府將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，找到路徑致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系。

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陳玉珍則指出，美國4月2日公布的對台對等關稅率是32%，民進黨政府不停想讓川普歡欣愉快，因此央行放手讓新台幣飆漲13％，台灣的中小企業、出口商已經很難過，造成民眾失業潮，賴政府卻一再強調台美關稅談判過程氣氛良好。國民黨當然希望有好結果，但民進黨是刻意要拖到26日大惡罷後的8月1日才敢公布嗎？

陳玉珍認為，台灣已經送給美國台積電、吃萊豬，汽車、農業恐都被對美零關稅犧牲，更買單美國阿拉斯加州的天然氣液化管、增加軍購等，台灣都跪下去，讓川普再次偉大了。賴政府也不發1萬元給全民，賴不讓中華民國再次偉大，是在幫美國做事、當美國的殖民政府嗎？

國民黨團副書記長翁曉玲也痛批是否黑箱作業，民進黨政府與鄭麗君，要不要拿出當時太陽花學運質疑服貿協議涉黑箱作業的精神出來，為何不敢公開與美談判的事項？

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