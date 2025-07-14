護國大遶境挺進南桃園 王義川：嚇嚇6個罷區立委

立委王義川（左2）等人帶隊「護國大遶境」行腳桃園市中壢區掃街為同意罷免催票。（記者李容萍攝）

2025/07/14 14:17

〔記者李容萍／桃園報導〕由全國31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」一路北上，今（14）日於桃園市中壢區的內壢福海宮前集結，南桃園第二、三、五選區的罷團代表由民進黨立委王義川等人帶隊展開步行及車隊掃街，王義川說，今天回防南桃園火力全開橫掃客家庄「嚇嚇6個罷區立委」，桃園人的個性外冷內熱，同意罷免投票率會是這次決戰關鍵，必須催出南桃園選民的熱情，依連署份數一個拉兩個，同意罷投票衝過25％就可以過關。

包括王義川、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香、桃園市議員魏筠、黃崇真、彭俊豪、徐景文及罷團志工、支持者逾百人到場，從內壢福海宮集結出發徒步掃街，邊走邊喊「大罷免大成功」、「726罷免投同意反共更有力」。

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王義川指出，桃園6區是全台灣唯一6位立委都要被罷免的縣市，罷團志工在一開始沒有人想過6位立委可以罷免，去年討論罷免時，桃園只出現二選區涂權吉，現在看到整個情勢越來越好6個全罷，最後剩下10幾天，今起從內壢、楊梅到大園，要用具體行動宣示保護台灣的決心，民進黨各區黨公職全力投入，採分進合擊方式7月26日要把桃園6區立委全部罷掉。

王義川提到，桃園這次各家民調只要出現過的名字都是危險的，有出現一選區牛煦庭最危險、二選區涂權吉比較危險，上次民調六選區邱若華也是五五波，四選區萬美玲和五選區呂玉玲在一些民調也很危險，關鍵在魯明哲更危險，因為魯的父親是八二三砲戰重要軍士官、堅持反共，但魯這段時間完全不談反共、不談中國共產黨，讓中壢眷村大反感，如果魯這兩禮拜不表態，可能會被正藍軍罷掉。

「護國大遶境」隊伍抵達桃園市中壢區，佛家子弟釋正定（右）等人全程參與徒步掃街為同意罷免催票。（記者李容萍攝）

「護國大遶境」隊伍抵達桃園市中壢區，罷團志工熱情參與徒步掃街為同意罷免催票。（記者李容萍攝）

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