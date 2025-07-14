傅崐萁陣營批民進黨消費國旗 花蓮主廚反嗆：難不成要拿五星旗嗎

國民黨花蓮縣議會黨團今開記者會批罷團拿國旗作秀。（國民黨花蓮黨團提供）

2025/07/14 13:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣議會黨團今開記者會批罷團拿國旗，發言人、議員吳建志說，民進黨竟然鼓動支持者，反過來消費國旗、扮演「中華民國派」，妄圖用「心中有國旗」的標語矇騙花蓮選民，這根本是對傅總召的羞辱，更是對整個中華民國的嘲弄，這樣的政治兩面手法令人作噁。對此，力挺罷免傅崐萁的「海洋主廚愛爾文」今日在臉書反嗆，難不成要拿五星旗嗎？更怒批傅崐萁對國家不忠才最沒有資格拿國旗！

「海洋主廚愛爾文」今日在臉書寫說，針對傅崐萁團隊在反罷免街講中，甚至講出「罷團沒資格拿國旗」的言論，愛爾文批說：「實在是可笑至極，身為中華民國民為何不能拿國旗？難不成要拿五星旗嗎？」愛爾文提到，花蓮這場罷免傅崐萁行動的人裡面，有退休校長、教授、醫生、店家、社工、家庭主婦、出版社業務，且大家都不是專業的政治工作者，「我們就是這個國家的公民，甚至一輩子沒參與過政治活動」。

請繼續往下閱讀...

愛爾文強調說：「傅崐萁對國家不忠，傅崐萁才最沒有資格拿國旗！只有選舉拿出來騙選票而已！花納稅人的錢，自己還變有錢，領著我們的薪水，擅自跑去跟敵人握手，心中有國旗，絕對要罷免傅崐萁」。傅崐萁跑去中國跟敵人鞠躬哈腰，甚至回到立法院帶著一眾民意代表毀憲亂政、技術性廢除監察院、癱瘓憲法法庭、凍刪國防預算，現在民眾此刻站出，就是要拿回自己的家鄉並且守護國家，「拿著國旗有什麼錯呢？我們都是中華民國的納稅人，我們不能拿國旗？」

愛爾文更嗆，傅崐萁家族在花蓮23年的作為與不作為，不僅在花蓮蓋了一堆蚊子館、爛建設，包含日出香斜大道、洗碗工廠、雲基地，甚至傅崐萁在一年花幾千萬在拜拜，簡直是問鬼神不問蒼生，拿來綁樁顧自己的政治利益，「浪費公帑，愧對納稅人」。再多的錢砸下去都沒有效果，「你我的納稅錢喊發就發，花蓮被他搞的百廢待興、百業待舉，浪費公帑！愧對納稅人！」

愛爾文寫說，在傅崐萁23年的執政下來，事實是，納稅人的錢花越多，花蓮人確愈來愈窮，但傅崐萁愈來愈有錢，這中間是否有貓膩？同時，他也提到，看看傅崐萁家的豪宅，看看對方在這場罷免裡面花多少錢？包含傅崐萁反罷免看板、文宣、扇子、動員政令宣導會、計程車廣告，「傅崐萁真的好有錢，當官好有錢」。

罷免傅崐萁的公民團體準備中華民國國旗高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」。（記者王錦義攝）

罷免傅崐萁的公民團體準備中華民國國旗的宣傳車高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」。（罷團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法