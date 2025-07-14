政院屢提覆議釋憲符合責任政治？陳慈陽：大法官不介入政治行為

立法院全院委員會今日審查大法官被提名人陳慈陽的人事同意權案。（記者田裕華攝）

2025/07/14 13:55

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院全院委員會今日審查大法官被提名人陳慈陽的人事同意權案，國民黨立委柯志恩詢問，行政院長卓榮泰是史上最愛覆議及釋憲的院長，覆議被立法院否決以後，沒有擔起責任，還提出釋憲，這樣有符合責任政治的原則？對此，陳慈陽表示，這是行政、立法間的政治行為，大法官不應介入或關心。

柯志恩也問，包括禁伐補償條例、警察人員人事條例、普發現金1萬元特別條例，立法院透過法律案增加支出，有無違反憲法第70條規定？對此，陳慈陽說，基本上立法院認為這是法律案，行政院則認為涉及預算案，有爭議的時候，大法官於520號解釋，可以循憲法增修條文第3條第2項，有關兩院政治爭議解決模式處理。

請繼續往下閱讀...

柯志恩追問，上週司法院長被提名人蔡秋明兩度表明，老農津貼、禁伐補償基本上沒有違憲；對此，陳慈陽說，如果是法律案，就立法院的立場，是沒有違憲的。依據520號解釋，行政、立法兩院要依憲法程序解決爭議，大法官不處理政治問題，基本上不管內閣制或總統制，現在已經沒有行政、立法制衡的問題，都是政黨政治，政黨若能在憲政體制下協商完成的話，那當然就不會有爭議的問題。

柯志恩質疑，陳慈陽政治立場鮮明，在真調會條例釋憲時，擔任民進黨訴訟代表；在民進黨憲改草案中，擔任內閣制與基本權的研議小組成員；和吳榮義、張俊雄、高俊明等獨派大老促陳水扁要正名制憲；曾提出中華民國第二共和憲法等，大法官作為憲法的守護者，應對憲法百分之百忠誠，這樣子擁抱具台獨傾向的制憲，本質上否定現有憲法的正當性？

陳慈陽說明，他提倡的是憲政改革，要把憲法裡不妥當、不適合，經過七次修憲以後...，陳還未答完，柯志恩追問，7次修憲已經讓憲法殘破不堪，非常破碎，這是你當學者時的說法；陳慈陽說：「基於學術自由的保障，學者當然會有所批判，重點還是在於憲政體制，五權憲法、三權憲法、權力分立方面」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法