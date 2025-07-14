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    首頁　>　政治

    妻子遭爆出軌 南投市長：來龍去脈都清楚 百分百相信妻子

    張嘉哲的妻子準備六層大蛋糕到市公所為先生慶生。（圖擷自張嘉哲臉書）

    張嘉哲的妻子準備六層大蛋糕到市公所為先生慶生。（圖擷自張嘉哲臉書）

    2025/07/14 13:24

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕週刊今天（14日）爆料南投市長張嘉哲妻子黃佳鈴婚內出軌，張嘉哲、黃佳鈴夫妻聯名發書面聲明，內容是張嘉哲以市長第一人稱的回應，他強調，週刊的未經證實報導皆非事實，事情來龍去脈他都清楚，百分百相信妻子，也心疼妻子因為他是公眾人物被無端攻擊抹黑。夫妻會捍衛清白，保留法律追訴權。

    張嘉哲經過一個上午與妻子討論後，中午發出書面聲明，強調妻子過往的隱私，因為他是公眾人物，讓她受到抹黑攻擊，既心疼也覺得抱歉。

    張嘉哲也說，事情來龍去脈他都知道，週刊報導非事實，佳鈴上月就知道，也已報警處置。此報導造成夫妻名譽受損，為捍衛清白，保留法律追訴權，請各界懂我要以訛傳訛。

    據地方人士透露，張嘉哲的妻子黃佳鈴在外縣市經營家族的沉香事業，做得有聲有色，經濟狀況不錯，因此常幫忙張嘉哲做公益、辦活動。另外也常到公所幫老公慰勞員工，張嘉哲就有在臉書貼文，指佳鈴又來送點心。另外張嘉哲也在臉書貼出妻子來公所為他準備六層大蛋糕慶生。

    相關新聞請見：

    市公所稱週刊爆「夫人出軌」非事實 南投市長張嘉哲稍晚說明

    南投市長與妻子聯合簽名的澄清聲明稿，強調百分百相信妻子。（南投市公所提供）

    南投市長與妻子聯合簽名的澄清聲明稿，強調百分百相信妻子。（南投市公所提供）

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