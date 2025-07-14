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    評「普發現金」有爭議 大法官被提名人陳慈陽：可循大法官520號解釋處理

    大法官被提名人陳慈陽接受立委們質詢。（記者田裕華攝）

    大法官被提名人陳慈陽接受立委們質詢。（記者田裕華攝）

    2025/07/14 13:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院全院委員會今續審查「大法官人事同意權案」。針對立院11日甫三讀通過規模由4100億元增加為5450億元、並普發現金1萬元的特別條例，是否有違憲疑慮？大法官被提名人陳慈陽表示，立院主張這是法律案，行政院則認為法律中有涉及實質預算編列，「這是有爭議的」，可循大法官第520號解釋中所提及的政治爭議解決模式來處理。

    因應美國對等關稅，立法院會11日三讀通過由國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列的2350億元，預計今年10月底前普發現金1萬元，但未納入政院版撥補台電1千億元。由於三讀條例的預算規模，比政院版增加1350億元，引發合憲爭議。

    今日審查大法官被提名人陳慈陽時，國民黨立委陳玉珍詢問，對於普發現金1萬元，黨政人士說增加預算有違憲疑慮，因為憲法第70條規定，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」請教陳慈陽看法。

    陳慈陽表示，過去針對核四問題，大法官第520號解釋有提供解決方法。對於普發現金條例，立院主張是法律案，政院則認為法律中涉及實質預算編列，「這是有爭議的」。立院、政院對於法律案、預算案或重大政策有政治爭議時，可循520號解釋中的解決模式，依據憲法增修條文第3條規定進行處理。

    民眾黨立委林國成審查時，詢問陳慈陽對於「死刑一致決、實質廢死」的看法？

    陳慈陽表示，大法官除了要堅守憲法價值核心，還要兼顧基於國民主權及國民情感及價值共識，「我可以理解、也認同死刑的存在，並感同身受。」他也說，自己留學德國，在德國法院的判決中，會寫到以德意志人民之名來做成判決，要尊重國民，我國的「國民法官法」也是如此。

    此外，林國成也詢問陳慈陽對於「法庭直播」的看法。陳慈陽說，「法庭直播」基本上立院已通過，尊重立院決定，裡面有關法律審以開放直播為原則，事實審例外，且最後由法官職權認定，當然當事人可以申請等，這些都予以尊重。

    國民黨立委陳玉珍詢問大法官被提名人陳慈陽。（記者謝君臨翻攝）

    國民黨立委陳玉珍詢問大法官被提名人陳慈陽。（記者謝君臨翻攝）

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