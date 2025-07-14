邀15人赴中接受落地招待 統促黨林國信不起訴

身兼中華統一促進黨中央執行委員的台粵交流協會理事長林國信（紅衣者）。（資料照）

2025/07/14 13:52

〔記者王定傳／台北報導〕統促黨清芳黨部主委兼中央執行委員、台粵交流協會理事長林國信，被控以低於市價9800超低旅費，邀15位民眾前往中國參加中共舉辦的「台灣百名課數青年企業家嶺南行」與「台灣青年領年行-客家文化體驗營」活動，並接受中共統戰部長朱志勇設宴款待，回國後為名列統促黨不分區立委第4名的該黨總裁張安樂拉票。台北地檢署調查後認為罪嫌不足，今日處分林國信等16人不起訴；至於同案被告清芳黨部副主委李維傑涉案部分移轉管轄。

警方調查，林國信是上述中國官方舉辦活動協辦人，於2023年10月間指示李維傑成立群組把67位民眾拉入群組中；之後林等人向其中15人收取9800元超低旅費，邀請他們於同年9日至15日赴中國參加體驗營，由中共梅州市台港澳事務局副局長梁苑玲接待，並由朱志勇設宴款待，席間由中共官方人員宣傳統戰思想。

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警方發現，等回國後，李就在群組中PO訊息說：「明年（即2024年）選舉的政黨票...請投給統促黨...從創黨至今，堅持兩岸和平，促兩岸交流，從未改變。同志們！！！同心協力將張安樂總裁送進立法院，讓堅持和平的聲音，在立法院響起」等語。

檢方獲報後，於去年1月指揮警方啟動約談行動，訊後依犯反滲透法、公職人員選舉罷免法，諭令林國信10萬元交保、李5萬元。

但檢方認為，林等人固有組團赴中旅遊，且旅費低於一般市場行情，確有接受中共官方落地招待情形，但在群組傳送上述訊息者為李維傑，非林國信等人，且其他人也沒有附和，李也沒有說傳這個訊息是林國信所指使，無法證明有犯意聯絡情形。

檢方認為，林之前就有赴中參訪記錄，且台粵交流協會本來就親中，與統促黨關係密切，不能以落地招待時間在總統、立委選前，就推認是有對價關係的招待旅遊行程；另外，林等人雖接受落地招待，但亦有支付支票費用，過程中查無任何官方、國台辦等人員宣傳支持特定政黨、候選人等情形，以罪嫌不足處分不起訴。

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