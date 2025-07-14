罷免促大和解！ 館長當眾道歉並擁抱 林佳新嘆：格調已勝過我

林佳新今早再度發文，強調館長「主動道歉的氣度格局已遠遠勝過我」，並附上兩人擁抱影片。（圖擷自林佳新臉書）

2025/07/14 14:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波藍委大罷免將於7月26日投票，藍綠將此戰視為2026大選前哨戰。曾代表國民黨參選台中市立委的「最強菜農」林佳新過去曾數度與網紅「館長」陳之漢槓上，雙方隔空開嗆；昨天（13日）兩人在造勢場合相遇，館長公開向林佳新道歉，林佳新則在臉書發文「他先說出那句抱歉，格調已經勝過我」，上演大和解戲碼。

館長2020年開賣厄瓜多白蝦，遭林佳新砲轟「貶抑台灣農漁業」，兩人隔空開嗆，館長甚至一度打算對林提告；2023年，館長開便當店賣220元便當引來網友批評，館長怒嗆網友「大家都不會靠X鼎泰豐東西貴」，林佳新又發文開酸館長「你在『XX比雞腿嗎』」。

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但近日館長多次為藍營立委站台，林佳新昨晚在臉書發文，證實館長在中和823紀念公園舉辦的「反惡罷救民主戶外開講」公開向他道歉，他表示「都沒有關係，只要能幹掉民進黨就好了！」

林佳新昨晚在臉書發文指，「剛剛館長在台上跟我道歉，我也要跟所許多民眾黨支持者說聲抱歉，過去或許是我們的個性使然，為了心中過去那個『正義』所以針鋒相對過。但國難當頭，館長比我有勇氣，一直站在第一線反抗民進黨，他已不用跟我道歉。『他先說出那句抱歉，格調已經勝過我』。讓我們一起守下這一關。」

林佳新今（14日）早又再度發文，「在螢光幕前我們從來不掩飾自己，因為劉寶傑那句『農民林佳新』所以大家認識了我，農民是我一輩子的本業，即使走得再遠都不敢拋棄的職業，因為那是我紀念阿嬤的方式，所以我還是要告訴館長，有天大家再口誤了，我還是會義無反顧地站出來罵你唷！」

林佳新並附上與館長擁抱影片，他補充，「但在大是大非前，以前的事根本不值得一提，其主動道歉的氣度格局已遠遠勝過我」，再次強調對館長的欽慕之情。發文吸引許多網友留言，有人說「這個擁抱很棒」、「錯了就是要道歉」、「感謝館長」、「世紀大和解」。

林佳新昨晚在臉書發文，大讚館長「先說出那句抱歉，格調已經勝過我」。（圖擷自林佳新臉書）

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