台中綠營曝監票員被禁在工作地投票 質疑盧秀燕黑手介入選務

台中市民進黨團批盧市府「不給投票、不讓監票」，影響行政中立。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/14 14:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票在即，台中市民進黨議會黨團今曝接獲多起罷免方推薦的監察員求援，指台中市選委會禁罷免投開票所的監察員在工作地投票，須返回戶籍地投票，違反「公職人員選舉罷免法」，日前另有北屯區多數監察員到講習前一天均未收到講習通知等狀況，不知要參加的情況，台中市接連爆選務不公，質疑「不給投票、不讓監票」，台中市長盧秀燕伸黑手操弄罷免選務中立，「技術性做掉人民罷免權」。

民進黨團今提出緊急質疑，距罷免投票不到兩週，盧秀燕伸黑手介入罷免選務，包括北屯區罷免監察員講習訂在12日辦，但遲至11日竟多數監察員均未收到講習通知，險讓監察員未參加講習恐喪失資格；今再爆已往選務工作人員若工作地點跟戶籍地點不同，可以就近在工作地投票，這次罷免投票卻限監察員只能在戶籍地投票，若參與選務須請假外出回戶籍地投票，有監察員反映若要請假趕回戶籍地投票，有路途風險且不方便投票，恐讓路途太遠的人放棄投票。

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黨團總召王立任指出，根據選罷法規定，投票所工作人員若其戶籍地與工作地屬於同一選區、同一直轄市，選務機關得允許其於工作地投票，但台中市選委會僅以「作業不及」理由限制監察員的投票權，且監察員請假1小時出去投罷免票的時間，投開票所內沒有罷團方的監察員，制度形同虛設，更技術性支開監察員讓選務工作變黑箱，剝奪人民的投票權、技術性排除，諸多政治操作，選務中立蕩然無存。

包括黨團副總召張芬郁及市議員黃守達、施志昌也強烈質疑，中選會早已公告7月26日投票，竟「作業不及」，行之有年的規定變成例外，呼籲盧秀燕將黑手收回去；市議員江肇國與謝家宜、李天生也強烈抨擊，盧秀燕擔心台中市國民黨立委罷免選情，已不惜犧牲行政中立介入罷免；江肇國警告，未來是否會出現投票通知延後發送，讓民眾不知去哪投票，無所不用其極，籲盧秀燕適可而止。

台中市議會民進黨團今斥盧市府黑手操弄罷免選務。（記者蘇孟娟攝）

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