專家稱中國統戰團有5大特點 提醒學生應注意風險

中國透過統戰團吸引學生前往層出不窮，專家分析有5大特點。（路透）

2025/07/14 13:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕中國吸引台灣學生前往參訪，透過招待實行統戰層出不窮，曾多次參與類似交流團，世代共好協會理事長張育萌分析統戰團有5大特點，包括「成員須篩選、團費極便宜、有特殊行程、強調兩岸一家人概念，以及營造學生對中國的嚮往」等，以非常日常生活的方式滲透於無形，提醒學生參與時必須注意，相關內容都是被安排過的，戒心不可鬆懈。

張育萌指出，要參團通常需要經過篩選，以讓學生感覺自己是優秀的，然後團費較一般市面上旅行團便宜很多，有的甚至還會提供工讀金或生活費，學生在整趟行程「有吃又有拿」，行程中也會安排1至2次較為鋪張豪華的晚會或餐宴，營造出「在中國過得不錯」的氛圍。

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張育萌提到，旅遊團會安排隊輔角色，主要紀錄學生生活並向高層報告，但說穿了就是監控學生是否有脫序行為，如有次自我介紹提到因為家境不好，從小就很少「出國」，當場被隊輔提醒是「出境」。這類團非常強調團員情誼，從交朋友的過程讓學員與隊輔間感覺是「一家人」，再伺機上升到國族層次，提出「兩岸一家親」或「為何兩岸要分裂」的論點。

旅遊方面，除了安排一些著名景點，如圓明園、北京動物園等，還會加入一般旅行團或自由行無法安排的內容，如與博物館館方對談，抑或是到大企業參訪，再帶學生吃便宜且多樣的小吃，不只讓學生認為自己在學生時代就能深入了解產業，對未來發展有益處，薪水高、消費低的情境更會令人心生嚮往。

張育萌提到，活動中遇到官方接待是很平常的事，中國本就有對台統戰的相關資源安排，但若是看到有參訪國台辦、統戰部等就必須提高警覺，該些單位的工作就是專門對台統戰，會利用語言相近、一家人的概念等方式，卸下學生的心房，就可能產生出「政治也許紛擾，但交流應該更多，不可能會戰爭」等想法，但卻並非以對等為交流前提，學生應注意背後風險。

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