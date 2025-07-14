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    公務機車幫送傅崐萁反罷文宣 花縣府：里長非行政中立規範對象

    有民眾拍到花蓮市國治里長林建岐騎著印有「花蓮縣政府購置公務車」的電動機車，與一群傅崐萁的反罷民眾，家家戶戶的在發送傅崐萁的反罷免文宣。（民眾提供）

    有民眾拍到花蓮市國治里長林建岐騎著印有「花蓮縣政府購置公務車」的電動機車，與一群傅崐萁的反罷民眾，家家戶戶的在發送傅崐萁的反罷免文宣。（民眾提供）

    2025/07/14 12:58

    〔記者王錦義／花蓮報導〕有民眾拍到花蓮市國治里長林建岐騎著印有「花蓮縣政府購置公務車」的電動機車，與一群傅崐萁的反罷民眾，挨家挨戶發送傅崐萁的反罷免文宣；縣府回應表示，村里長是最基層民選人員，無法定上下班時間，因非正式編制公務人員、非《公務人員行政中立法》所規範行政中立對象，不屬縣府監督管理對象。縣府也重申所屬單位及人員恪守行政中立相關規範。

    林建岐則回應，當天就是找一些志工發送文宣，自己太大意了，是個人的疏忽，未來會改進。

    花蓮縣政府推動淨零碳排，在2023年初購置177輛電動機車提供村里長公務使用，每台電動機車市價新台幣8萬元，財產編制為公務車登記在各鄉公所管理。

    罷團「微光花蓮」發言人W先生指出，民眾拍到有2位花蓮市的里長參與發送傅崐萁文宣的行動，但其中一位不僅穿公務背心，更騎著縣府發放的電動公務車在發送反罷文宣，面對傅崐萁龐大的資源，這是一場小蝦米面對大鯨魚的活動，希望花蓮人可以勇敢站出來，7月26日前往投票所，投下同意罷免。

    有網友在社群平台發文，花蓮縣一名里長騎著縣政府所發的公務車，手中抱著國民黨團總召傅崐萁的最新文宣，帶著一群阿公阿嬤在街頭發送反罷免文宣，是在用「公帑反罷免」。認為電動公務車為花蓮縣政府以公帑購置，原為協助基層民政事務與社區服務之用，卻遭用來配合特定政治立場，實際行為形同用「公帑反罷免」。

    有民眾拍到花蓮市國治里長林建岐騎著印有「花蓮縣政府購置公務車」的電動機車，與一群傅崐萁的反罷民眾，家家戶戶在發送傅崐萁的反罷免文宣。（民眾提供）

    有民眾拍到花蓮市國治里長林建岐騎著印有「花蓮縣政府購置公務車」的電動機車，與一群傅崐萁的反罷民眾，家家戶戶在發送傅崐萁的反罷免文宣。（民眾提供）

    有民眾拍到花蓮市國治里長林建岐騎著印有「花蓮縣政府購置公務車」的電動機車，與一群傅崐萁的反罷民眾，家家戶戶的在發送傅崐萁的反罷免文宣（民眾提供）

    有民眾拍到花蓮市國治里長林建岐騎著印有「花蓮縣政府購置公務車」的電動機車，與一群傅崐萁的反罷民眾，家家戶戶的在發送傅崐萁的反罷免文宣（民眾提供）

    花蓮縣政府推動淨零碳排，在2023年初購置177輛電動機車提供村里長公務使用，每台電動機車市價新台幣8萬元，財產編制為公務車登記在各鄉公所管理。（資料照，縣府提供）

    花蓮縣政府推動淨零碳排，在2023年初購置177輛電動機車提供村里長公務使用，每台電動機車市價新台幣8萬元，財產編制為公務車登記在各鄉公所管理。（資料照，縣府提供）

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