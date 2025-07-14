藍白推全民普發1萬 新北國民黨團：近405萬名市民及時雨

新北市議會國民黨團書記長王威元呼籲民進黨不要再阻擋全民普發1萬元。（新北市議會國民黨團提供）

2025/07/14 12:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中包含全民普發現金1萬元。新北市議會國民黨團今天（14日）表示，民進黨過去杯葛財劃法修正案、恐嚇刪除地方政府一般性補助款，現在不應該再阻擋近405萬名新北市民獲得1萬元的權利，呼籲中央停止政治鬥爭。

新北市議會國民黨團書記長王威元指出，雖然市府已成立「關稅因應專案小組」，但關鍵消息封鎖在民進黨手中，綠營市議員不思關稅戰步步逼近，還在街頭站崗，高喊「大罷免大成功」，把政治鬥爭放在全民生計之上，市民這口氣無法再忍。

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副書記長游輝宂說，國民黨為了讓全民紓解經濟壓力，在立法院通過普發現金1萬元法案，許多民眾關心「真的會發嗎」、「什麼時候發」？但說實話他們不敢樂觀，民進黨只想把錢丟入發展綠電、光電的無底錢坑，普發1萬元到頭來恐怕石沉大海。

副書記長黃心華表示，民進黨稱刪除台電預算會打擊救災人員，若如此心疼救災人員，平時怎麼不提升待遇和福利？反而逼迫他們成為政治鬥爭的籌碼。民進黨發起大惡罷，選舉總經費上看16.2億元，大撒幣搞罷免不心疼，卻對全民可受惠的普發1萬元處處阻擋，居心何在？

市議員呂家愷呼籲，普發現金是民心所向，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌都曾以超徵稅收普發現金，民進黨只顧搞大罷免、不顧民生，近405萬市民的及時雨恐斷送在民進黨手上，建請中央停止政治操作，讓全民撐過艱苦時日。

新北市議會國民黨團副書記長黃心華表示，民進黨大撒幣搞罷免不心疼，卻對全民可受惠的普發1萬元政策處處阻擋。（新北市議會國民黨團提供）

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