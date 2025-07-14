童子瑋批普發現金毀憲亂政 國民黨基隆市黨部：是給人民喘息

基隆市議會議長童子瑋（中，穿黑西裝者）今天會同立法院民進黨團「五一戰隊」協助宣傳罷免國民黨立委林沛祥。（記者俞肇福攝）

2025/07/14 13:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議長童子瑋今天（14日）批評藍白立委違法亂憲，立法院或地方議會沒有增加預算權，反問若立法院可以通過普發現金1萬元，難道基隆市議會也可通過要市長謝國樑發給市民每人5萬元？國民黨基隆市黨部反駁：「童議長敢說，人民不需要這1萬元的喘息空間？」

國民黨基隆市黨部強調，2024年中央政府稅收超徵，這些本來就是人民的錢，為什麼不能還給人民？這不是亂撒幣，這是苦民所苦。「童議長說現在不是疫情，也不是金融海嘯，所以不該普發」，「想問基隆市民，最近台幣升值後物價上漲，人民的薪水跟得上通膨嗎」？但是「台灣股市大跌、人民生活壓力山大」，難道要等全國都吃不飽穿不暖，童子瑋才會說「可以發」？

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國民黨基隆市黨部聲稱，童子瑋「每天西裝、皮鞋、愛瑪仕」，當然不會理解基層民眾的生活有多辛苦，「普發一萬，是為了讓人民喘口氣」；「童議長今天出來反對，是因為他根本不在乎人民怎麼過活」，「童議長說國民黨是為了買票而買票，那民進黨就是不顧人民，只為了反對而反對」。

國民黨基隆市黨部指出，童子瑋說「不然下個會期基隆市議會提案，每個市民普發5萬」，基隆市一整年歲出預算大概260億元，市民1人5萬元現金就要180億，「童議長是打算讓市府破產嗎？還是想逼市長做違法編列」？

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