民進黨抨擊助傅崐萁造勢公器私用 花蓮縣府： 絕無違反行政中立

民進黨發言人吳崢14日召開「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅?萁夫婦無法無天」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/07/14 12:51

〔記者游太郎／花蓮報導〕民進黨發言人吳崢今（14）日開記者會指出，花蓮縣政府不僅濫用中央補助活動當成國民黨立委傅崐萁的反罷免造勢大會，連文旦產銷班座談也被傅拿來大談反罷免，無視花蓮縣選委會監察小組成員就在現場，縣府完全成為傅崐萁的選舉機器，拿納稅錢反罷免，圖利自己的政治利益；花蓮縣政府強調，行政中立是公務基本原則，縣府對文化及相關活動規劃與執行皆依法行政，無涉任何政治立場。

民進黨質疑，花蓮縣長徐榛蔚將客委會補助經費的「客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」當成花蓮傅家的反罷免造勢大會，連活動邀請卡都耍弄心機分A、B版（地方文宣沒有客委會），連文旦產銷大會也被傅崐萁拿來大談反罷免，花蓮縣政府已經徹底成為傅崐萁的選舉機器。

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花蓮縣府回應指出，12日於瑞穗鄉富源地區舉辦的「2025客鼓鳴心－鼓王爭霸戰系列活動」，全程規劃以文化傳承、農產推廣及青年參與為主軸，活動內容包括鳳梨採摘體驗、鳳梨饗宴、鼓藝競賽及晚會表演，皆為推廣在地特色文化與農產之正當性質活動，絕無違反行政中立情事。

縣府表示，活動全程依法申請、依補助規範辦理，縣府亦嚴格要求所屬單位與工作人員落實行政中立原則。縣府同仁辦理活動皆依法行政，依活動程序辦理。

縣府強調，如客委會或相關單位有進一步查證需求，縣府將全力配合；同時也保留針對不實指控影響縣府聲譽與公務執行的相關法律權益。並呼籲勿將地方推動文化及農業等相關活動的努力政治化或標籤化，以免影響民眾參與意願與基層推動活動士氣。

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