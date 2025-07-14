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    邀黃國昌出來辯！ 綠黨、環團組織「核三重啟公投」反方辦事處連署達標

    全國廢核行動平台、綠色公民行動聯盟等公民團體向中選會遞交申請書和連署書，要求中選會加速審查流程、儘快成立反方辦事處，右起綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣、台灣基進秘書長吳欣岱、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、全國行動廢核平台「重啟核三公投」反方辦事處代表人李春祥、小民參政歐巴桑聯盟媒體部徐鶯慈、時代力量副秘書長劉品辰、台灣綠黨共同召集人甘崇緯。（記者陳逸寬攝）

    全國廢核行動平台、綠色公民行動聯盟等公民團體向中選會遞交申請書和連署書，要求中選會加速審查流程、儘快成立反方辦事處，右起綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣、台灣基進秘書長吳欣岱、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、全國行動廢核平台「重啟核三公投」反方辦事處代表人李春祥、小民參政歐巴桑聯盟媒體部徐鶯慈、時代力量副秘書長劉品辰、台灣綠黨共同召集人甘崇緯。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/14 13:32

    〔記者林哲遠／台北報導〕面對民眾黨團推動的「核三重啟公投」將於8月23日投票，台灣綠黨今日偕多個環團、本土小黨赴中選會外召開記者會宣布，「反對核三重啟公投」反方辦事處連署已突破2000份，達成率超過200%，呼籲中選會儘速審查並成立反方辦事處，保障公投雙方意見發表權利，並點名邀請對核電態度立場詭譎的民眾黨立委黃國昌參與辯論。

    台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示指出，由台灣民眾黨提案、國民黨支持強行通過的「核三重啟」公投案，計畫重啟運轉40年且已除役的核三廠，引發社會廣泛質疑與反對。全國廢核行動平台委託綠黨收集反方意見連署書，而綠黨在各個環保NGO、本土小黨的幫助之下，在短短10天就收集到了超過2000份，達標率超過200%，這也就是公民的力量，這就是反對核三重啟的力量。

    全國廢核行動平台「重啟核三公投」反方辦事處代表人李春祥說，這項公投不是人民提案，而是由國會突襲通過，重啟核三的過程，缺乏民主正當性。而他們今天送出的是社會期待、是民間對公共安全的呼聲，請中選會正視這份聲音，儘速成立反方辦事處，保障辯論會上能有民間專業與環保立場的代表參與。

    綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣也說，與其讓國、眾兩黨在五場辯論會上大放厥詞，不如大家來堂堂正正的辯論。大家如果還記得，黃國昌當時可是親自代表全國廢核行動平台，成為反對核電的一方辯論者，結果現在竟然說要代表支持核三，這種轉變，在歷史上，真的沒看過這麼不知恥的政客。

     崔愫欣強調，他們要透過這5場辯論會，讓大眾看看黃國昌為什麼有那麼大的變化，讓大家評比一下，也希望透過這樣的過程，喚起更多人的意識，既然公投已經成案，既然要花11億來辦，那就要用手中那一票，在8月23日站出來，投下「不同意」。

    台灣基進秘書長吳欣岱表示，能源政策像是一顆巨大的球，要滾動起來需要國家投注數年的資源、人力以及社會溝通；如今藍白兩黨為了自身政治利益，在過去核安風險尚未解決的前提下，強行通過核三延役公投提案，非常可惡。

     吳欣岱痛批，國民黨曾在其2015年的政黨白皮書中明確寫下「核一二三不延役，核四封存」，如今卻政策大轉彎，證明藍白兩黨所謂的在野監督，只是扯後腿，呼籲選民一同下架這樣不專業的民意代表。

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