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    建議普發現金各退一步 黃暐瀚：國民黨應接受覆議、通過新版本

    針對普發現金1萬元一事，黃暐瀚認為藍營應該接受覆議，並在立院通過新的版本。（資料照）

    針對普發現金1萬元一事，黃暐瀚認為藍營應該接受覆議，並在立院通過新的版本。（資料照）

    2025/07/14 12:55

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院會11日三讀通過國民黨團版本的「特別條例」，將政院原編列的4100億預算上限，刪除台電1000億元撥補，同時明定每人普發現金1萬元（共2350億），因此擴大到5450億元。資深媒體人黃暐瀚對此表示，藍營應該接受覆議，並在立院通過新版本，這才叫民主政治。

    黃暐瀚今天（14日）在臉書表示，按照憲法第70條規定，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，亦即立院有權刪凍政院提出的預算但「無權增加」。

    黃暐瀚指出，立院的確可以刪除政院提出的撥補台電1000億，但自行增加2350億普發現金1萬元則是明顯違憲，於法不合；至於政院以各種理由反對普發1萬，包括「債留子孫」等論述，也是很難得到多數選民認同。

    黃暐瀚解釋，政府過去4年因為經濟表現亮眼，連續超徵稅收1.87兆，而且從2009年的3600元消費券、2020年三倍券、2021年五倍券、2023年的普發現金6000元，藍綠執政時都曾因為刺激經濟、紓困等等理由發過錢，因此「債留子孫」的說服力明顯不足。

    黃暐瀚認為，國民黨主席朱立倫先前提出的「各退一步」，才算是最好的解決辦法，亦即把撥補台電的1000億、普發現金的2350億一起編進去。

    黃暐瀚說，這件事情在他看來藍綠都有缺失，國民黨不應該侵犯政院的預算權，政院也不該無視民意，他建議重編一個既能補貼台電千億也能普發1萬的條例出來。

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