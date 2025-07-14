大罷免升溫！他揭挺罷方「藍委毀憲亂政」3大政治態度成形

台灣民意基金會董事長游盈隆今日公布最新民調，指目前罷情高度激烈與緊繃，也嚴酷考驗藍營反罷免的動員力。（資料照）

2025/07/14 12:39

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免投票於7月26日登場，台灣民意基金會董事長游盈隆今日公布最新民調，除了點出基隆、新竹、雲林、花蓮、台東罷情並不冷外，更提及支持大罷免群眾的政治態度已成形，包括三成九同意「國民黨立委毀憲亂政應被罷免」、三成六相信「大罷免有助於反共護台」、三成七對「大罷免攸關台灣未來存亡之戰」有同感；罷情高度激烈與緊繃，也嚴酷考驗藍營反罷免的動員力。

針對「如果明天投票，您傾向投同意罷免或不同意罷免？」民調顯示，39%同意罷免，44.1%不同意罷免，5.7%尚未決定，5.7%不投票，5.4%不知道、拒答。以從全國性角度看，有四成四投不同意罷免，11.4%未決定或不投票，5.4%不知道、拒答。預備投不同意罷免者比投同意罷免者多5.1個百分點。

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不過，如果換從罷免區角度看，那麼整體次數分配會出現明顯的改變。最新民意顯示，如果明天投票，三成七投同意罷免，四成八投不同意罷免，10.5%未決定或不投票，4.9%不知道、拒答。傾向投不同意罷免者比投同意罷免者多10.8個百分點。

游盈隆分析，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，八成五投同意罷免，6.5%投不同意罷免；國民黨支持者，2.8%投同意罷免，九成一投不同意罷免；民眾黨支持者，一成三投同意罷免，八成投不同意罷免；中性選民，一成八投同意罷免，五成投不同意罷免。

針對各縣市選區，游盈隆說，從4都5縣市看，台北市，四成三同意罷免，四成五不同意；新北市，三成六同意罷免，五成不同意；桃園市，三成五同意罷免，五成不同意；台中市，三成三同意罷免，四成八不同意；其他5縣市平均，三成九同意罷免，四成三不同意。暗示基隆、新竹、雲林、花蓮、台東罷情並不冷。

「如果明天投票，47.7%不同意罷免，36.9%同意罷免，結果不同意罷免方會獲勝嗎？答案是：不！」游盈隆解釋，因為綠營（罷免方）目前暫時領先藍營（反罷免方）2.3個百分點。這是因為考慮投票率因素，傾向投不同意罷免的人，投票率是六成五，而傾向投同意票的人，投票率九成，結果綠營會贏藍營2.3個百分點。

游盈隆補充，同意罷免方會投出九成投票率，是太夢幻了，不符合經驗法則；如果說，綠營催出七成投票率，從各種跡象看，不無可能；在這樣的狀況下，除非藍營催出至少五成五投票率，才足以抗衡。

此外，游盈隆提及，據基金會七月最新大罷免的調查研究發現，在整個罷免區中，支持大罷免群眾的政治態度已經成形，包括三成九同意「國民黨籍立委所作所為大都是毀憲亂政，所以應該被罷免」、三成六相信「大罷免有助於反共護台意識的提升」、三成七對「大罷免是攸關台灣未來的存亡之戰」有同感。在有共同的政治認知與心理基礎上，大罷免支持群眾的行動力與爆發力將相當驚人。

游盈隆強調，大罷免演變至今，罷情高度激烈與緊繃，這是政治賭注空前巨大的另類選戰，結果充滿不確定性，嚴酷考驗藍營反罷免的動員力與爆發力。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年7月7至9日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話 757人，手機326人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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